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Цефтазидим-авибактам vs колистин в лечении инфекций, вызванных резистентными к карбапенемам штаммами энтеробактерий

Опубликовано: Пятница, 16 февраля 2018 г. - 08:50
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

В январе 2018 г. в журнале Clinical Infectious Diseases были опубликованы результаты сравнительного анализа эффективности терапии колистином и цефтазидимом-авибактамом инфекций, вызванных карбапенеморезистентными штаммами энтеробактерий.

В ходе работы проанализированы данные пациентов, включённых в проспективное многоцентровое обсервационное исследование CRACKLE1, которым была назначена стартовая терапия цефтазидимом-авибактамом (n=38) и колистином (n=99) по поводу инфекций кровотока (46%), респираторного тракта (22%) и инфекций другой локализации. Результаты лечения оценивали по состоянию пациентов через 30 дней от момента начала терапии. У пациентов, получавших лечение цефтазидимом-авибактамом, 30-дневная госпитальная летальность от всех причин составила 9%, в то время как группе терапии колистином — 32% (различие между группами — 23%; 95% доверительный интервал — ДИ 5% до 35%, р=0,001). Вероятность более благоприятного исхода в группе пациентов, получавших цефтазидим-авибактам, составила 64% (95% ДИ 57-71%) по сравнению с терапией колистином.

Таким образом, по результатам данного анализа было продемонстрировано преимущество цефтазидима-авибактама перед колистином по эффективности при лечении инфекций, вызванных карбапенеморезистентными штаммами энтеробактерий, однако эти результаты требуют дальнейшего подтверждения в рандомизированных контролируемых исследованиях.

van Duin D, Lok JJ, Earley M, Cober E, Richter SS, Perez F, et al.

Colistin versus ceftazidime-avibactam in the treatment of infections due to carbapenem-resistant Enterobacteriaceae.

Clin Infect Dis. 2018; 66 (2): 163-171.

1 CRACKLE — Consortium on Resistance Against Carbapenems in Klebsiella and other Enterobacteriaceae (Консорциум по резистентности к карбапенемам у клебсиелл и других энтеробактерий)


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колистин, цефтазидим-авибактам, инфекции, вызванные карбапенеморезистентными штаммами энтеробактерий, Enterobacteriaceae

  
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