Роль дополнительного применения иммуномодуляторов в терапии тяжёлого гриппа

Как показали исследования, у пациентов, госпитализированных в стационар с тяжёлым течением гриппа, например, птичьим гриппом A(H5N1), A(H7N9) или сезонным гриппом A(H1N1)pdm09, отмечается выраженный воспалительный иммунный ответ с гиперпродукцией цитокинов.

Роль иммуномодуляторов при лечении такого рода состояния остаётся к настоящему моменту до конца не изученной из-за ограниченного количества опубликованных рекомендаций, полученных на основании рандомизированных контролируемых исследований. Существует несколько исследований, продемонстрировавших пользу пассивной иммунотерапии (например, использование сыворотки реконвалесцентов или гипериммунного глобулина) в качестве адъювантной терапии при тяжёлом течении гриппа. В одном исследовании продемонстрирована эффективность тройной комбинированной терапии озельтамивиром, кларитромицином и напроксеном при лечении пациентов с тяжёлым гриппом, в связи с чем имеется большая необходимость в исследованиях, которые бы подтвердили пользу от использования данной комбинации.

Также нужны исследования, подтверждающие целесообразность использования иммунодепрессанта сиролимуса без сопутствующего применения глюкокортикоидов.

Другими препаратами с потенциальным иммуномодулирующим действием являются неиммунный внутривенный иммуноглобулин, N-ацетилцистеин, статины, макролиды, ингибитор резорбции костной ткани памидронат, антипаразитарный препарат широкого спектра действия нитазоксанид, хлорохин, анти-С5а антитела (белки, связывающие комплемент), интерфероны, мезенхиамальные стволовые клетки человека, микофеноловая кислота (иммунодепрессант, используемый у пациентов после трансплантации почки), агонисты рецепторов, активируемых пероксисомными пролифераторами, нестероидные противовоспалительные средства, месалазин, лекарственные средства растительного происхождения, плазмоферез и гемоперфузия. Применение всех перечисленных выше вариантов «терапии спасения» при тяжёлом течении гриппа основано на преклинических или обсервационных клинических данных, но доказательств, полученных в рамках рандомизированных контролируемых исследований, пока нет, а они очень нужны.

Установлено, что назначение системных глюкокортикоидов в высоких дозах может повышать риск летального исхода у пациентов с тяжёлым гриппом, в связи с чем глюкокортикоиды у таких пациентов не должны использоваться, хотя клиническая поддержка пациента назначением низких доз системных кортикостероидов требует проведения дальнейших исследований.

