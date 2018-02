Бактериальные инфекции у пациентов с циррозом печени: особенности течения и значение С-реактивного белка в диагностике Опубликовано: Понедельник, 05 февраля 2018 г. - 08:50 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Диагностика бактериальных инфекций у пациентов с циррозом печени может быть затруднена в связи с отсутствием классических признаков, таких как лихорадка или лейкоцитоз. В то же время роль С-реактивного белка (СРБ) в качестве маркера бактериальной инфекции у такого рода пациентов до конца не изучена. Греческими врачами проанализированы клинические и лабораторные данные 210 последовательных пациентов с циррозом печени с бактериальной инфекцией (n=100) и без неё (n=110) в сравнении с контрольной группой, включавшей пациентов с бактериальной инфекцией, но без цирроза (n=106). Как оказалось, у статистически меньшего числа пациентов с циррозом отмечалась лихорадка ≥37°C как признак бактериальной инфекции (56% пациентов с циррозом vs 85,5% пациентов без цирроза, р=0,01). Среднее количество лейкоцитов в периферической крови составило 6,92×109/л в группе пациентов с циррозом и инфекцией, 5,75×109/л — в группе пациентов с циррозом, но без инфекции (р=0,02) и 11,28×109/л в группе пациентов с инфекцией, но без цирроза (р<0,001). Многофакторный анализ выявил, что определение уровня СРБ и оценка по шкале MELD (Model for End Stage Liver Disease — модель для оценки терминальных стадий заболеваний печени) статистически достоверно связаны с наличием бактериальной инфекции у пациентов с циррозом печени. Значение СРБ>10 мг/л свидетельствует о наличии бактериальной инфекции с чувствительностью 68%, специфичностью 84,5%. Необходимо отметить, что уровень СРБ различается в зависимости от тяжести поражений печени: оценка по шкале Чайлда-Пью А (5-6 баллов, компенсированный цирроз) — 21,3 мг/л, В (7-9 баллов, субкомпенсированный цирроз) — 17 мг/л и С (10-15 баллов, декомпенсированный цирроз) — 5,78 мг/л. Таким образом, определение на момент поступления пациента с циррозом печени в стационар уровня СРБ может помочь в диагностике бактериальной инфекции. Поскольку тяжесть поражений печени может влиять на значение СРБ, следует помнить о том, что и более низкие значения СРБ могут свидетельствовать о наличии у пациента бактериальной инфекции. У врача же при осмотре такого больного должна присутствовать клиническая настороженность для своевременного установления правильного диагноза и начала адекватной антибактериальной терапии. Deutsch M., Manolakopoulos S., Andreadis I., Giannaris M., Kontos G., Kranidioti H., Pirounaki M., Koskinas J. Bacterial infections in patients with liver cirrhosis: clinical characteristics and the role of C-reactive protein. Ann Gastroenterol. 2018 Jan-Feb; 31(1): 77-83.

31 цирроз печени, бактериальные инфекции, диагностика, С-реактивный белок, СРБ

