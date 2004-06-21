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Применение антибиотиков в детском возрасте и риск избыточного веса и ожирения: результаты систематического обзора и мета-анализа

Опубликовано: Пятница, 02 февраля 2018 г. - 08:55
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

В январском номере журнала Diabetes, Obesity and Metabolism за 2018 г. опубликованы результаты систематического обзора и мета-анализа наблюдательных исследований, в которых изучалась связь между применением антибиотиков в раннем детском возрасте и риском возникновения избыточного веса и ожирения у детей в последующем.

Всего в систематический обзор было включено 13 исследований с общим числом участников 527504. Восемь исследований вошли в мета-анализ.

Как оказалось, применение антибиотиков в первые 2 года жизни ребёнка приводит к увеличению отношения шансов возникновения избыточного веса и ожирения (ОШ 1,11, 95% ДИ 1,02-1,20). Оказалось, что использование только одного курса лечения и воздействие антибиотиков в период с 6 до 24 месяца жизни не приводило к повышению риска возникновения у детей избыточного веса и ожирения. В то же время использование более одного курса лечения антибиотиками увеличивало риск избыточного веса и ожирения (ОШ 1,24, 95% ДИ 1,09-1,43), также, как и назначение антибактериальной терапии в первые 6 месяцев жизни (ОШ 1,20, 95% ДИ 1,04-1,37).

Таким образом, результаты систематического обзора и мета-анализа показали, что применение антибиотиков в первые два года жизни ребёнка приводит к небольшому увеличению риска возникновения избыточного веса и ожирения в последующем, причём в основном у детей, которые получали несколько курсов антибактериальной терапии или у которых антибиотики применялись в первые 6 месяцев жизни. Пока остаётся неясным, вызвана ли эта связь прямыми эффектами от воздействия антибиотиков на кишечную микрофлору или нет.

Rasmussen S.H., Shrestha S., Bjerregaard L.G., Ängquist L.H., Baker J.L., Jess T., Allin K.H.

Antibiotic exposure in early life and childhood overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis.

Diabetes Obes Metab. 2018 Jan 23.


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антибиотики, ожирение, избыточный вес, ранний детский возраст

  
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