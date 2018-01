Фебрильные инфекции мочевыводящих путей у детей, вызванные микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими БЛРС Опубликовано: Среда, 31 января 2018 г. - 09:10 Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Целью проспективного многоцентрового исследования, проведённого во Франции, была оценка тактики ведения детей с лихорадкой и инфекциями мочевыводящих путей (ИМП), вызванными микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС-Е). В ходе исследования за период с 2014 по 2016 гг. были проспективно проанализированы данные по всем детям в возрасте младше 18 лет, которые получали антибактериальную терапию по поводу вызванных БЛРС-Е ИМП, протекавших с фебрильной лихорадкой. Всего в исследование был включён 301 ребёнок. Средний возраст пациентов составил 1 год (от 0,02 до 17,9 лет), 44,5% были мальчики. Как показало исследования, такого рода инфекции возникают у детей с анамнестическими данными о перенесённых ИМП (27,3%) и аномалиями развития мочевой системы (32,6%). Основным фактором риска того, что ИМП вызвана БЛРС-Е, были анамнестические данные о недавнем применении антибиотиков, а также сведения о предшествующей госпитализации или путешествии. Перед получением результатов бактериологического исследования мочи и определения чувствительности выделенного патогена наиболее часто используемыми антибиотиками были цефалоспорины III поколения внутрь или в/в (75,5%). Только 13% и 24% детей получали монотерапию амикацином эмпирически или этиотропно, соответственно, в то время как у 88,7% детей были выделены штаммы БЛРС-Е, чувствительные к амикацину. Четверть пациентов (23,2%) получали карбапенемы в качестве эмпирической и/или этиотропной терапии. Ко-тримоксазол (24,5%), ципрофлоксацин (15,6%) и нестандартная комбинация клавуланата с цефиксимом (31,3%) были наиболее часто назначаемыми внутрь антимикробными препаратами после получения результатов определения чувствительности. Время до купирования лихорадки и длительность нахождения в стационаре статистически достоверно не различались между группами с и без эффективной эмпирической антибактериальной терапии. Исследователи полагают, что применение амикацина у пациентов детского возраста с фебрильными ИМП, вызванными микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, продуцирующими БЛРС, должно увеличиваться, и данный препарат следует рассматривать как ключевой в этиотропной терапии такого рода инфекционной патологии для того, чтобы избежать избыточного применения карбапенемов. Madhi F., Jung C., Timsit S., et al.; Urinary-tract Infection due to Extended-Spectrum Beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in Children Group. Febrile urinary-tract infection due to extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in children: A French prospective multicenter study. PLoS One. 2018 Jan 25; 13(1): e0190910.

32 инфекции мочевыводящих путей, дети, амикацин, Enterobacteriaceae, антибиотикорезистентность, бета-лактамазы расширенного спектра, БЛРС

