Оптимальное время контрольного обследования пациентов, пролеченных по поводу урогенитальной хламидийной инфекции Опубликовано: Понедельник, 29 января 2018 г. - 08:53 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Урогенитальная инфекция, вызванная Chlamydia trachomatis, — распространённое, нередко рецидивирующее заболевание, передаваемое половым путём, приводящее к серьёзным нежелательным исходам, особенно у женщин. Текущие рекомендации предлагают проведение контрольного обследования после лечения, однако оптимальное время для такого обследования не определено. В февральском номере журнала Sexually Transmitted Diseases за 2018 г. опубликованы результаты рандомизированного контролируемого исследования, в котором участвовали гетеросексуальные пациенты клиники в Амстердаме, которая занимается ЗППП. У всех пациентов были положительные результаты ПЦР-диагностики (или метода амплификации нуклеиновых кислот) на C. trachomatis. После лечения все пациенты были рандомизированы на проведение контрольного обследования в разные сроки — спустя 8, 16 или 26 недель после окончания лечения. Пациенты могли выбрать, выполнить ли им эту процедуру дома (и отправить собранный самим пациентом образец по почте) или прийти в клинику. В ходе работы оценивались процент охвата пациентов контрольным тестированием и положительные результаты определения C. trachomatis на визите последующего наблюдения. За период с мая 2012 г. по март 2013 г. в исследование было включено 2253 пациента (45% мужчин, средний возраст 23 года, межквартильный диапазон 21-26 лет). При оценке через 35 недель после первоначального визита в клинику оказалось, что частота проведения контрольного обследования была статистически достоверно выше на 8 неделе (77%) по сравнению с 16 и 26 неделями (67% и 64%, соответственно, р<0,001). Частота положительных результатов ПЦР-диагностики на оцениваемых визитах была сопоставимой (р=0,169). Также статистически достоверно не различалась частота диагностики рецидива урогенитальной хламидийной инфекции между сравниваемыми группами (n=69 [8,6%], n=52 [7,4%] и n=69 [9,3%]; P=0,4). Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что пациенты с недавно перенесённой урогенитальной хламидийной инфекцией составляют группу высокого риска рецидива, и их контрольное обследование является эффективным методом диагностики новых случаев урогенитального хламидиоза. Восемь недель — это оптимальный срок проведения контрольного обследования после установления начального диагноза и лечения пациента. van der Helm J.J., Koekenbier R.H., van Rooijen M.S., Schim van der Loeff M.F., de Vries H.J.C. What Is the Optimal Time to Retest Patients With a Urogenital Chlamydia Infection? A Randomized Controlled Trial. Sex Transm Dis. 2018 Feb; 45(2): 132-137.

37 Chlamydia trachomatis, хламидии, урогенитальная хламидийная инфекция, оптимальные сроки контрольного обследования, ПЦР-диагностика

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::