Эффективность комбинации кларитромицина, напроксена и озельтамивира в лечении пациентов, госпитализированных с гриппом А (H3N2) Опубликовано: Пятница, 26 января 2018 г. - 09:10 Тема: Антимикробные препараты Грипп является частой причиной госпитализаций в стационар и нередко причиной летального исхода. Целью открытого рандомизированного контролируемого исследования, выполненного в Китае, была оценка эффективности и безопасности комбинации кларитромицина, напроксена и озельтамивира в лечении пациентов, госпитализированных по поводу тяжёлого течения гриппа А (H3N2). За период с февраля по апрель 2015 г. взрослые пациенты, госпитализированные с гриппом, была рандомизированы в соотношении 1:1 на получение в течение 2 дней комбинации кларитромицина 500 мг, напроксена 200 мг и озельтамивира 75 мг (каждый препарат назначался 2 раза в сутки) в первые 2 дня, затем озельтамивира 75 мг 2 раза в сутки в течение 3 дней (исследуемая группа) или только озельтамивира 75 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней (группа контроля). Первичным конечным параметром оценки была 30-дневная летальность. Вторичными конечными параметрами оценки были 90-дневная летальность, вирусная нагрузка в назофарингеальном аспирате, частота выделения вирусов, устойчивых к ингибиторам нейроаминидазы, оценка индекса тяжести пневмонии (PSI) и длительность нахождения в стационаре. Из 217 включённых в исследование пациентов с гриппом А (H3N2) 107 человек были рандомизированы на получение комбинированного лечения. Средний возраст госпитализированных больных составил 80 лет, 53% были мужчины. Десять пациентов погибли за 30-дневный период наблюдения. Назначение комбинированного лечения привело к достоверному снижению 30-дневной летальности (p=0,01), менее частой госпитализации в ОРИТ (р=0,009) и сокращению длительности нахождения в стационаре (р<0,0001). Также в исследуемой группе были меньше вирусная нагрузка и оценка по шкале PSA (день 1-3, р<0,01) и частота выделения вирусов, устойчивых к ингибиторам нейроаминидазы (день 1-2, р<0,01). Многофакторный анализ показал, что комбинированное лечение является единственным независимым фактором, приводящим к снижению 30-дневной летальности (относительный риск 0,06, 95% ДИ 0,004-0,94, р=0,04). Таким образом, комбинация кларитромицина, напроксена и озельтамивира в лечении пациентов, госпитализированных с гриппом А (H3N2), способствует снижению как 30-дневной, так и 90-дневной летальности и длительности нахождения в стационаре. Необходимо проведение дальнейших исследований по изучению противовирусных и иммуномодулирующих свойств данной комбинированной терапии при лечении тяжёлого гриппа. Hung I.F.N., et al. Efficacy of Clarithromycin-Naproxen-Oseltamivir Combination in the Treatment of Patients Hospitalized for Influenza A(H3N2) Infection: An Open-label Randomized, Controlled, Phase IIb/III Trial. Chest. 2017 May; 151(5): 1069-1080.

грипп, тяжёлое течение, озельтамивир, клартитромицин, напроксен, комбинированное лечение

