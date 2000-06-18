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Влияние применения антибиотиков при внебольничных ИМП на антибиотикорезистентность микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae

Опубликовано: Понедельник, 22 января 2018 г. - 08:50
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

Исследователи из 4 стран (Австралии, Польши, Бельгии и Швейцарии) изучили влияние использования антибиотиков в амбулаторных условиях для лечения инфекций мочевыводящих путей (ИМП) на колонизацию кишечника устойчивыми к ципрофлоксацину (CIP-RE) и продуцирующими бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС) штаммами микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae.

Проспективное когортное исследование проводилось в период с января 2011 г. по август 2013 г. на базе отделений первичной медицинской помощи в Бельгии, Польше и Швейцарии. В исследование включались амбулаторные пациенты, которым требовалось назначение антибиотиков по поводу предполагаемой ИМП или бессимптомной бактериурии (исследуемая группа), амбулаторные пациенты, которым не требовалось назначение антибиотиков (контрольная группа) и 1-3 члена семьи (домашние контакты) для каждого пациента. Образцы кала тестировались на наличие устойчивых к ципрофлоксацину, БЛРС-продуцирующих и устойчивых к нитрофурантоину штаммов Enterobacteriaceae spp. и любых других микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae на исходном визите (S1), по завершении приёма антибиотиков (S2) и спустя 28 дней после визита S2 (S3).

Всего в исследовании участвовало 300 семей (295 — исследуемая группа, 95 — контрольная) с общим числом участников 716 человек. Наиболее часто пациенты исследуемой группы получали нитрофурантоин (86 человек, 42%) и фторхинолоны (76 пациентов (37%). Резистентные к ципрофлоксацину штаммы были идентифицированы в 16% образцов (328/2033), полученных у 202 (25%) участников. Лечение фторхинолонами приводило к транзиторной супрессии микроорганизмов семейства Enterobactericeae (на визите S2) и последующему 2-кратному повышению распространённости штаммов, устойчивых к ципрофлоксацину, на визите S3 (скорректированный коэффициент распространённости 2,0, 95% ДИ 1,2-3,4) с показателем индекса потенциального вреда (Number Needed to Harm — NNH), равным 12.

Применение нитрофурантоина не оказывало влияние на распространённость ни CIP-RE штаммов, ни штаммов, продуцирующих БЛРС. Штаммы, продуцирующие БЛРС, были идентифицированы в 5% образцов (107/2058), полученных от 71 (10%) участников, при этом колонизация не зависела от предшествующего применения антибиотиков. Наличие в семье человека, колонизированного CIP-RE или штаммами, продуцирующими БЛРС, приводило к увеличению индивидуального риска колонизации (скорректированный коэффициент распространённости 1,8, 95% ДИ 1,3-2,5, и 3,4, 95% ДИ 1,3-9,0), соответственно.

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают необходимость избегания применения фторхинолонов в качестве препаратов первой линии для терапии ИМП в амбулаторных условиях.

Stewardson A.J., Vervoort J., Adriaenssens N., Coenen S., Godycki-Cwirko M., Kowalczyk A., Huttner B., Lammens C., Malhotra-Kumar S., Goossens H., Harbarth S.; SATURN WP1 and WP3 Study Groups.

Effect of outpatient antibiotics for urinary tract infections on antimicrobial resistance among commensal Enterobacteriaceae: a multinational prospective cohort study.

Clin Microbiol Infect. 2018 Jan 10.


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инфекции мочевыводящих путей, фторхинолоны, ципрофлоксацин, Enterobacteriaceae, нитрофурантоин, антибиотикорезистентность, колонизация

  
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