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Беременным женщинам с ИМП часто назначаются небезопасные антибиотики

Опубликовано: Среда, 17 января 2018 г. - 09:05
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) переносят около 8% беременных женщин. При отсутствии лечения ИМП могут привести к серьёзным последствиям, включая развитие пиелонефрита, преждевременных родов, низкой массы тела при рождении и сепсиса.

Как правило, всех беременных пациенток обследуют на наличие ИМП на ранних сроках беременности, и, в случае обнаружения бактериурии, женщины получают антибактериальную терапию. В данной ситуации особенно важно рациональное использование антибиотиков для гарантии безопасности будущего ребёнка и предотвращения развития антибиотикорезистентности.

В связи с наличием потенциального риска возникновения врождённых дефектов, включая анэнцефалию, пороки сердца и расщелину верхней губы и твердого нёба, вызванных применением сульфаниламидов и нитрофурантоина во время беременности, в 2011 г. Американский колледж акушеров и гинекологов (American College of Obstetricians and Gynecologists — ACOG) отметил, что назначение сульфаниламидов и нитрофурантоина в I триместре беременности возможно только в случаях, когда назначение других более безопасных антибиотиков нецелесообразно с клинической точки зрения.

Для оценки эффективности данных рекомендаций Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) проанализировали сведения о назначениях антибиотиков беременным женщинам с ИМП по базе данных Truven Health MarketScan Commercial Database. Результаты исследования были опубликованы в январском номере журнала Morbidity and Mortality Weekly Report.

В 2014 г. из 482917 беременных в возрасте от 15 до 44 лет у 34864 (7,2%) женщин были диагностированы внебольничные ИМП в течение 90 дней до даты последней менструации или во время беременности. Больше половины (68,9%) беременных женщин с ИМП получали антибиотики по сравнению с 76,1% женщин, у которых ИМП были диагностированы в течение 90 дней до даты последней менструации.

Женщинам, у которых ИМП возникли до беременности, чаще всего назначались фторхинолоны и сульфаниламиды, в то время как нитрофурантоин, цефалоспорины и пенициллины чаще рекомендовались беременным женщинам.

В I триместре беременности наиболее часто используемыми препаратами были нитрофурантоин (34,7%), ципрофлоксацин (10,5%), цефалексин (10,3%) и триметоприм/сульфаметоксазол (7,6%). Т.е. 4 из 10 женщин получали антибактериальные препараты, не рекомендуемые во время беременности.

Принимая во внимание потенциальные риски, связанные с применением некоторых из перечисленных антибактериальных препаратов на ранних сроках беременности и в случаях потенциально нераспознанной беременности врачам, которые оказывают медицинскую помощь такого рода пациенткам, необходимо следовать рекомендациям ACOG по использованию безопасных антибиотиков и рассматривать возможность беременности на ранних сроках при лечении ИМП у женщин репродуктивного возраста.

Ailes E.C., Summers A.D., Tran E.L., Gilboa S.M., Arnold K.E., Meaney-Delman D., Reefhuis J.

Antibiotics Dispensed to Privately Insured Pregnant Women with Urinary Tract Infections — United States, 2014.

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2018 Jan 12; 67(1): 18-22.


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беременность, инфекции мочевыводящих путей, ИМП, антимикробные препараты, безопасность, нитрофурантоин, ципрофлоксацин, цефалексин, триметоприм/сульфаметоксазол, сульфаниламиды, пороки развития

  
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