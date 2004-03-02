В США 6-летний мальчик с бешенством получает экспериментальное лечение

В США в штате Флорида у 6-летнего Ryker Roque через несколько недель после укуса летучей мышью диагностировано бешенство. У мальчика начались галлюцинации и судороги, после чего родители отвезли ребёнка вотделение неотложной помощи, где врачи и установили ошеломляющий диагноз. Случаи бешенства в США в настоящее время очень редки. В соответствии с данными Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), последние 3 случая бешенства на территории США были зарегистрированы в 2015 г. Все знают, что при развитии симптомов бешенства это заболевание фатально. Однако лечащие врачи мальчика продолжают бороться за его жизнь. Ребёнок получает достаточно спорное экспериментальное лечение. Тем не менее, на настоящий момент мальчик на фоне лечения жив, что даёт его семье определенные надежды на выздоровление. Лечение, которое он получает, носит название Милуокский протокол (Milwaukee protocol), который иногда называют «Висконсинским протоколом» (Wisconsin protocol). Врачи ввели мальчика в искусственную кому и назначили ему несколько противовирусных препаратов, включая средства, активные против вируса Эбола. Это экспериментальный вариант терапии уже развившегося бешенства у человека. Протокол предлагает введение пациента в искусственную кому и применение противовирусных препаратов (изначально кетамина, рибавирина, амантадина). Милуокский протокол был разработан и назван доктором Родни Уиллоуби после успешного лечения в 2004 г. 15-летней девочки, которая стала первой из 6 известных пациентов, выживших после развития симптоматического бешенства без введения антирабической вакцины. Девочка-подросток была выписана из стационара спустя 76 дней после госпитализации. Когда она пришла в клинику еще через 2 месяца, у неё отмечались дефекты речи и трудности при ходьбе, однако потом она успешно поступила в колледж. Данный случай был описан в 2009 г. в журнале Future Virology. Тем не менее, с этой ситуацией всё оказалось не так однозначно. Девочка была укушена летучей мышью, но мышь не нашли. Без потенциального источника инфекции невозможно выделить причинно-значимого возбудителя бешенства, что не исключает развитие у девочки инфекции, вызванной менее вирулентным вирусом. Впоследствии были проведены несколько попыток использовать ту же схему лечения на других пациентах, и первые из них завершились смертью больных. В частности, два таких случая произошли в детской больнице Техаса: в мае 2006 г. неудачей завершилась попытка вылечить 16-летнего подростка, а в октябре-ноябре 2006 г. — 10-летнюю девочку. В 2011 г. в России в Краснодарской специализированной клинической детской инфекционной больнице 6-летнему мальчику провели попытку лечения по Милуокскому протоколу, заболевание удалось победить, но через месяц мальчик скончался от инсульта. В июне 2011 г. врачи детской больницы калифорнийского университета, используя Милуокский протокол, спасли 8-летнюю девочку. В США было 2 подтверждённых случая выздоровления от бешенства при использовании Милуокского протокола (один пациенте из Милуока и один из Калифорнии), всего же в мире на данный момент описано 6 случаев выживание после бешенства. Большинство выживших были в Перу, где значительно больше случаев бешенства, чем в США. К сожалению, Милуокский протокол не работает в большинстве случаев. Врачи пытались применить его, по меньшей мере, у 80 пациентов. Высокая частота неэффективности протокола привела к тому, что много специалисты в области инфекционных болезней призывают отказаться от его использования, считая его не более чем отвлекающим манёвром. Однако есть и врачи, которые полагают, что данная схема работает, хотя объяснить, каким образом, они не могут. Но если у пациента есть хоть один шанс на успешное лечение, даже если оно больше смахивает на колдовство или шаманство, и не имеет научного подхода, можно ли лишать человека этого шанса? В целом идея лечения состоит в том, что искусственная кома и противовирусные препараты предоставляют собственному организму пациенту больше времени для борьбы с вирусом бешенства. Эксперты в области общественного здравоохранения отмечают, что, к сожалению, бешенство остаётся практически 100% летальной инфекцией. В связи с этим каждому человеку важно знать, что в случае контакта с дикими животными, а тем более укуса ими, необходимо обратиться за медицинской помощью немедленно, ведь введение антирабической вакцины является единственным эффективным средством профилактики развития бешенства. Boy, 6, Undergoes Experimental Rabies Treatment Medscape

48 бешенство, антирабическая вакцина, Милуокский протокол, Milwaukee protocol, экспериментальное лечение