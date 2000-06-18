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Исследование и идентификация устойчивых к антибиотикам стрептококков полости рта, выделенных у взрослых пациентов с активными одонтогенными инфекциями

Опубликовано: Среда, 27 декабря 2017 г. - 09:10
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

Целью проведённого в Мексике исследования было выделение и идентификация устойчивых к антибиотикам стрептококков полости рта, полученных от взрослых пациентов с активными одонтогенными инфекциями и их связь с возрастом и полом.

В данном одномоментном исследовании приняли участие 59 пациентов в возрасте от 18 до 62 лет. От участников исследования было получено 98 образцов, которые были культивированы на чашках с агаром, содержащем антибиотики амоксициллин/клавуланат, клиндамицин и моксифлоксацин в концентрациях 16, 32 или 64 мкг/мл. Для идентификации бактерий выполнялась ПЦР-диагностика.

Наиболее устойчивыми к антибиотикам оказались S. mutans (45,9%), S. gordonii (21,6%) и S. oralis (17,6%), менее устойчивыми S. sanguinis (9,5%), S. salivarius (5,4%) и S. sobrinus (0%). Как оказалось, наименее активным из антибактериальных препаратов был клиндамицин — 59,4% выделенных из полости рта стрептококков были устойчивы к клиндамицину. Чувствительность выделенных штаммов стрептококков к моксифлоксацину и амоксициллину/клавуланату составила более 99,1%. У клиндамицина была отмечена наименьшая эффективность по сравнению с моксифлоксацином и амоксициллином/клавуланатом (p<0,01). Полирезистентность чаще отмечалась в возрастной группе от 26 до 50 лет (32,2%) и у женщин (28,8%).

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что у взрослых пациентов с активными одонтогенными инфекциями у выделенных из полости рта стрептококков наиболее высокий уровень устойчивости отмечался к клиндамицину, в то время как моксифлоксацин и амоксициллин/клавуланат продемонстрировали наибольшую эффективность, и к ним у выделенных стрептококков был наименьший уровень антибиотикорезистентности. Из всех штаммов наиболее высокий уровень нечувствительности был обнаружен у Streptococcus mutans.

Loyola-Rodriguez J.P., Ponce-Diaz M.E., Loyola-Leyva A., Garcia-Cortes J.O., Medina-Solis C.E., Contreras-Ramire A.A., Serena-Gomez E.

Determination and identification of antibiotic-resistant oral streptococci isolated from active dental infections in adults.

Acta Odontol Scand. 2017 Nov 21:1-7.


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активные одонтогенные инфекции, возбудители, стрептококки полости рта, Streptococcus mutans, клиндамицин, моксифлоксацин, амоксициллин/клавуланат

  
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Исследование и идентификация устойчивых к антибиотикам стрептококков полости рта, выделенных у взрослых пациентов с активными одонтогенными инфекциями | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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