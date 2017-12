Клюква снижает риск рецидивов инфекций мочевыводящих путей у женщин без сопутствующих заболеваний

Уже давно клюкву советуют применять при лечении инфекций мочевыводящих путей (ИМП), однако её эффективность всё ещё вызывает полемику. У женщины на протяжении жизни отмечается 50% риск развития ИМП, и примерно у 20-30% пациенток после перенесённой ИМП возникает рецидив.

Целью систематического обзора и мета-анализа была оценка эффективности клюквы в предотвращении риска развития рецидива после ИМП у женщин без сопутствующих заболеваний (т.е. в остальном здоровых).

Результаты исследований, опубликованные до января 2011 г., были получены из ранее проведённых систематических обзоров. Авторы мета-анализа также провели поиск новых публикаций в медицинских базах данных EMBASE и MEDLINE вплоть до июля 2017 г.

В мета-анализ включались рандомизированные контролируемые исследования, которые проводились с участием небеременных и в целом здоровых женщин в возрасте 18 лет и старше с анамнестическими данными о перенесённой ИМП. В исследованиях сравнивалось использование клюквы с плацебо или контролем, и в качестве исхода оценивалось число участниц, у которых развился рецидив ИМП.

Всего было идентифицировано 7 рандомизированных контролируемых исследований, проведённых у здоровых женщин с риском ИМП (n=1498). Результаты мета-анализа показали, что клюква сокращает риск ИМП на 26% (объединённое отношение рисков 0,74, 95% ДИ 0,55-0,98, I2=54%). Следует отметить, что в 2 исследования был зафиксирован высокий процент пациенток, «потерянных» для последующего наблюдения. Также важным является тот факт, что все исследования были относительно немногочисленными, и только в двух число участниц превышало 300 человек.

Таким образом, результаты систематического обзора и мета-анализа свидетельствуют, что клюква может быть эффективным методом предотвращения рецидивов ИМП у здоровых женщин, однако для подтверждения данного вывода необходимо проведение крупномасштабных хорошо организованных исследований.

Fu Z., Liska D., Talan D., Chung M.

Cranberry Reduces the Risk of Urinary Tract Infection Recurrence in Otherwise Healthy Women: A Systematic Review and Meta-Analysis.

J Nutr. 2017; 147(12): 2282-2288.