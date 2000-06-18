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Тенденции и сезонность антимикробной резистентности внебольничных штаммов Escherichia coli и динамическая связь с применением антимикробных препаратов

Опубликовано: Пятница, 15 декабря 2017 г. - 08:50
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

В ходе исследования, проведённого в Испании, изучались тенденции и сезонность антимикробной резистентности внебольничных штаммов Escherichia coli и их динамическая связь с предшествующим применением определённых антимикробных препаратов (АМП).

Исследование резистентности внебольничных штаммов E. coli и связь резистентности с предшествующим применением АМП проводилось в период с 2008 по 2012 гг. Для оценки тенденций и сезонности резистентности у кишечной палочки использовалась регрессионная модель Пуассона.

Как показали результаты, наблюдались статистически достоверные тенденции в средних уровнях устойчивости E. coli к цефалоспоринам, аминогликозидам и нитрофурантоину. Сезонные колебания были характерны для резистентности к ципрофлоксацину и амоксициллину/клавуланату: так, более высокий уровень устойчивости к данным препаратам регистрировался в осенне-зимний период. Отмечалась задержка в 7, 10 и 12 месяцев между использованием ко-тримоксазола (р<0,038), фосфомицина (р<0,024) и амоксициллина/клавуланата (р<0,015), соответственно, и развитием резистентности у штаммов E. coli.

Таким образом, можно говорить о том, что резистентность внебольничных штаммов E. coli возникает в среднем через 10 месяцев после применения амоксициллина/клавуланата, ко-тримоксазола и фосфомицина.

Asencio Egea M.Á., Huertas Vaquero M., Carranza González R., Herráez Carrera Ó., Redondo González O., Arias Arias Á.

Trend and seasonality of community-acquired Escherichia coli antimicrobial resistance and its dynamic relationship with antimicrobial use assessed by ARIMA models.

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2017 Dec 4.


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внебольничные штаммы Escherichia coli, резистентность, амоксициллин/клавуланат, ко-тримоксазол, фосфомицин, ципрофлоксацин, сезонность

  
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