Лекарственно-индуцированная острая печёночная недостаточность у детей и взрослых: результаты исследования 128 пациентов Опубликовано: Среда, 13 декабря 2017 г. - 09:25 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Лекарственно-индуцированная острая печёночная недостаточность (ЛИОПН) является редким осложнением фармакотерапии, и её частота изменяется в зависимости от географического региона. В журнале Liver International был опубликован анализ, в ходе которого изучались причинно-значимые лекарственные средства (ЛС), приведшие к развитию ЛИОПН, а также клинические особенности, лабораторные характеристики и исходы у пациентов с данным серьёзным осложнением лекарственной терапии. Помимо этого проанализированы предикторы летального исхода у такого рода пациентов и их связь со Шкалой модели конечной стадии заболевания печени (model for end-stage liver disease — MELD), Критериями King's College (Kings College criteria — KCC) и прогностическим индексом Рабочей группы по изучению острой печёночной недостаточности (Acute Liver Failure Study Group — ALFSG). За период с 1997 по 2017 гг. по регистру лекарственных поражений печени (ЛПП) были идентифицированы пациенты с ЛИОПН. В итоговый анализ включались пациенты, у которых имелись критерии острой печёночной недостаточности и ЛПП. Первичным оцениваемым в ходе исследования исходом было спонтанное выживание или летальный исход. Всего за анализируемый период было идентифицировано 128 случаев ЛИОПН (14%) из 905 случаев развития ЛПП. Средний возраст составил 38 лет, 68 пациентов (53%) были женщины и 21 случай ЛИОПН (16,4%) был зарегистрирован у детей до 18 лет. Большинство случаев ЛИОПН (n=92, 72,4%) были вызваны комбинацией противотуберкулёзных препаратов. Из других причин ЛИОПН следует отметить применение ЛС для лечения эпилепсии (n=11, 10%), дапсона (n=7, 5,5%), гормональных ЛС (n=2), парацетамола (n=2), антиретрововирусных препаратов(n=2), химиотерапевтических ЛС (n=3), амоксициллина/клавуланата (n=2), других ЛС (n=3). У 44 пациентов (34%) ЛИОПН самопроизвольно купировалась; у 84 человек (66%), включая 13 детей (62%) возник летальный исход. Женский пол, наличие асцита, уровень альбумина и билирубина в сыворотке, МНО статистически достоверно были связаны с развитием летального исхода. Летальность составила 79% в случаях ЛИОПН, ассоциированных с применение противотуберкулёзных препаратов, и в 100% случаев передозировки парацетамола и препаратов железа. Таким образом, 14% случаев ЛПП приводят к развитию ЛИОПН. Противотуберкулёзные препараты, лекарственные средства для лечения эпилепсии, дапсон и антиретровирусные препараты являются наиболее частыми причинами возникновения ЛИОПН. Спонтанное выживание зарегистрировано только у трети пациентов (34%). А наибольший уровень летальности ассоциирован с применением противотуберкулёзных препаратов. Devarbhavi H., Patil M., Reddy V.V., Singh R., Joseph T., Ganga D. Drug-induced Acute Liver Failure in Children and Adults: Results of a Single Center Study of 128 Patients. Liver Int. 2017 Dec 9.

