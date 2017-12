Возвращение скарлатины в Англию в 2014-2016 гг. Опубликовано: Понедельник, 11 декабря 2017 г. - 10:05 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение После десятилетий, в течение которых отмечалось снижение частоты скарлатины, с 2014 г. в Великобритании зарегистрирован драматический рост заболеваемости данным инфекционным заболеванием. Целью популяционного наблюдательного исследования, результаты которого опубликованы в декабрьском номере журнала The Lancet Infectious Diseases, были оценка клинических и эпидемиологических закономерностей и идентификация потенциальных причин роста заболеваемости скарлатиной в Англии. Законодательная база Великобритании требует от врачей общей практики заполнения обязательной формы уведомления регуляторных органов о каждом случае скарлатины. В ходе исследования авторы проанализировали эти уведомления, хранящиеся в базе данных Public Health England (отдела в Департаменте здравоохранения Великобритании, который занимается связями с общественностью и организацией мероприятий, посвящённых здоровью) за период с 1911 по 2016 гг. в Англии и Уэльсе для выявления периодов внезапных значимых подъёмов заболеваемостью скарлатиной. Анализировались характеристики случаев и вспышек в Англии, включая частоту развития осложнений и госпитализаций в стационар и сравнение данных параметров с периодами до такого рода подъемов. Также в ходе работы проводился анализ выделенных с задней стенки глотки штаммов S. pyogenes и emm-типирование. Были проанализированы данные за период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2016 г. Популяционная частота скарлатины увеличилась в 3 раза за период с 2013 по 2014 гг. с 8,2 до 27,2 случая на 100 тыс. населения (относительный риск (ОР) 3,34, 95% ДИ 3,23-3,45, p<0,0001). Дальнейшее повышение отмечалось в 2015 г. (30,6 на 100 тыс.) и 2016 г. (33,2 на 100 тыс.). В 2016 г. число официально зарегистрированных случаев скарлатины составило 19206, что является максимальным за последние 50 лет (за период с 1967 г.). Средний возраст пациентов составил в 2014 г. 4 года (от 3 до 7 лет) с частотой 186 случаев на 100 тыс. детского населения в возрасте до 10 лет. Рост заболеваемости наблюдался во всех графствах Англии. Всего в 2016 г. было зарегистрировано 620 вспышек заболевания. Количество госпитализаций в стационар возросло за период с 2013 г. по 2016 г. на 97%. Один из 40 пациентов со скарлатиной госпитализировался в стационар для лечения самого заболевания или его осложнений. Анализ 303 изолятов S. pyogenes идентифицировал многообразие типового состава (emm-типов) пиогенных стрептококков. Так, наиболее часто выделяемыми генотипами были emm3 (43%), emm12 или т.н. нефритогенный тип (15%), emm1 или т.н. ревматогенный тип (11%) и emm4 (9%). Динамический анализ идентифицировал 4-летнюю периодичность увеличения заболеваемости скарлатиной. Одновременно с Англией вспышка скарлатины была зарегистрирована в Северо-восточной Азии (Гонконге). Обе вспышки характеризовались низкой летальностью. Таким образом, можно говорить о беспрецедентной ситуации с возвращением скарлатины в Англию, и регистрацией в 2016 г. максимального уровня заболеваемости за последние 50 лет. По мнению экспертов, такое число случаев скарлатины отмечалось только в начале прошлого века. К сожалению, эпидемиологам так и не удалось выяснить причины такого рода вспышек. Lamagni T., Guy R., Chand M., Henderson K.L., Chalker V., Lewis J., Saliba V., Elliot A.J., Smith G.E., Rushton S., Sheridan E.A., Ramsay M., Johnson A.P. Resurgence of scarlet fever in England, 2014-16: a population-based surveillance study. Lancet Infect Dis. 2017 Nov 27.

468 скарлатина, вспышка, Англия, заболеваемость, S. pyogenes

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::