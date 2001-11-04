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Новые антимикробные препараты, представленные на конгрессе IDWeek-2017. Часть 3: омадациклин, иклаприм, релебактам, эравациклин

Опубликовано: Пятница, 24 ноября 2017 г. - 09:11
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

Омадациклин

Пероральная и внутривенная форма омадациклина находятся на финальных стадиях клинических исследований у пациентов с внебольничными инфекциями. Омадациклин относится к новому классу аминометилциклинов и является ингибитором синтеза белка.

Компания Paratek Pharmaceuticals планирует подать заявку на одобрение омадациклина в FDA в начале следующего года. Показаниями к применению препарата будут инфекции кожи и мягких тканей и внебольничная пневмония.

Иклаприм

Иклаприм (компания Motif BioScience) является ингибитором дегидрофолатредуктазы. Учитывая тот факт, что иклаприм создаёт значимые концентрации в очагах инфекции (коже и ткани легких), планируется его применение в клинической практике при инфекциях кожи и мягких тканей и нозокомиальной пневмонии. В отличие от ванкомицина (препарата, который обычно используется для лечения инфекций, вызванных грамположительными микроорганимзами у госпитализированных пациентов), иклаприм не обладает нефротоксичностью. Заявка в FDA по показанию «инфекции кожи и мягких тканей» будет подана в начале 2018 г. Иклаприм при инфекциях кожи и мягких тканей получил статус QIDP (статус антибактериального препарата для лечения серьёзных и жизнеугрожающих инфекций). Важно отметить, что иклаприм также получил от FDA статус орфанного препарата для лечения инфекции лёгких, вызванной Staphylococcus aureus, у пациентов с муковисцидозом.

Релебактам

Релебактам (компания Merck Sharp & Dohme) является новым ингибитором бета-лактамаз классов A и C, включая ферменты этих классов, разрушающих карбапенемы. При использовании в комбинации с имипенемом релебактам позволяет восстановить их активность против резистентных к имипенему грамотрицательных бактерий, включая штаммы P. aeruginosa.

В настоящее время проводятся клинические исследования III фазы, в которых оценивается эффективность комбинации имипенема/релебактама у пациентов с нозокомиальной и вентилятор-ассоциированной пневмонией, возбудители которых изначально устойчивы к имипенему.

Эравациклин

Эравациклин (компания Tetraphase Pharmaceuticals) — новый полностью синтетический тетрациклин — разработан для терапии тяжёлых бактериальных инфекций, в том числе вызванных полирезистентными штаммами. Внутривенная и пероральная формы антибиотика в настоящее время проходят финальные стадии клинических исследований, включающих пациентов с осложнёнными интраабдоминальными инфекциями. Компания Tetraphase Pharmaceuticals планирует подавать заявку на одобрение эравациклина в начале 2018 г.

Эравациклин при осложненных интраабдоминальных инфекциях получил статус QIDP.


Подводя итоги данным, представленным в рамках конференции Американского общества инфекционных болезней (The Infectious Diseases Society of America — IDSA), необходимо отметить, что это первое за более чем 20 лет мероприятие, где обсуждались сразу такое количество новых препаратов. Учитывая растущую антибиотикорезистентность, новые антимикробные средства будут очень востребованы, и нам остаётся лишь надеяться на их скорое внедрение в повседневную клиническую практику.

M. Frellick; D. Rotach; A. Shelley.

Ten New Antibiotics in the Pipeline for Resistant Infections.

Medscape, October 19, 2017.


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омадациклин, иклаприм, релебактам, эравациклин

  
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Новые антимикробные препараты, представленные на конгрессе IDWeek-2017. Часть 3: омадациклин, иклаприм, релебактам, эравациклин | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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