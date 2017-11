Новые антимикробные препараты, представленные на конгрессе IDWeek-2017. Часть 3: омадациклин, иклаприм, релебактам, эравациклин Опубликовано: Пятница, 24 ноября 2017 г. - 09:11 Тема: Антимикробные препараты Омадациклин Пероральная и внутривенная форма омадациклина находятся на финальных стадиях клинических исследований у пациентов с внебольничными инфекциями. Омадациклин относится к новому классу аминометилциклинов и является ингибитором синтеза белка. Компания Paratek Pharmaceuticals планирует подать заявку на одобрение омадациклина в FDA в начале следующего года. Показаниями к применению препарата будут инфекции кожи и мягких тканей и внебольничная пневмония. Иклаприм Иклаприм (компания Motif BioScience) является ингибитором дегидрофолатредуктазы. Учитывая тот факт, что иклаприм создаёт значимые концентрации в очагах инфекции (коже и ткани легких), планируется его применение в клинической практике при инфекциях кожи и мягких тканей и нозокомиальной пневмонии. В отличие от ванкомицина (препарата, который обычно используется для лечения инфекций, вызванных грамположительными микроорганимзами у госпитализированных пациентов), иклаприм не обладает нефротоксичностью. Заявка в FDA по показанию «инфекции кожи и мягких тканей» будет подана в начале 2018 г. Иклаприм при инфекциях кожи и мягких тканей получил статус QIDP (статус антибактериального препарата для лечения серьёзных и жизнеугрожающих инфекций). Важно отметить, что иклаприм также получил от FDA статус орфанного препарата для лечения инфекции лёгких, вызванной Staphylococcus aureus, у пациентов с муковисцидозом. Релебактам Релебактам (компания Merck Sharp & Dohme) является новым ингибитором бета-лактамаз классов A и C, включая ферменты этих классов, разрушающих карбапенемы. При использовании в комбинации с имипенемом релебактам позволяет восстановить их активность против резистентных к имипенему грамотрицательных бактерий, включая штаммы P. aeruginosa. В настоящее время проводятся клинические исследования III фазы, в которых оценивается эффективность комбинации имипенема/релебактама у пациентов с нозокомиальной и вентилятор-ассоциированной пневмонией, возбудители которых изначально устойчивы к имипенему. Эравациклин Эравациклин (компания Tetraphase Pharmaceuticals) — новый полностью синтетический тетрациклин — разработан для терапии тяжёлых бактериальных инфекций, в том числе вызванных полирезистентными штаммами. Внутривенная и пероральная формы антибиотика в настоящее время проходят финальные стадии клинических исследований, включающих пациентов с осложнёнными интраабдоминальными инфекциями. Компания Tetraphase Pharmaceuticals планирует подавать заявку на одобрение эравациклина в начале 2018 г. Эравациклин при осложненных интраабдоминальных инфекциях получил статус QIDP.

Подводя итоги данным, представленным в рамках конференции Американского общества инфекционных болезней (The Infectious Diseases Society of America — IDSA), необходимо отметить, что это первое за более чем 20 лет мероприятие, где обсуждались сразу такое количество новых препаратов. Учитывая растущую антибиотикорезистентность, новые антимикробные средства будут очень востребованы, и нам остаётся лишь надеяться на их скорое внедрение в повседневную клиническую практику. M. Frellick; D. Rotach; A. Shelley. Ten New Antibiotics in the Pipeline for Resistant Infections. Medscape, October 19, 2017.

