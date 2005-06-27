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Новые антимикробные препараты, представленные на конгрессе IDWeek-2017. Часть 2: фосфомицин, цефидерокол, плазомицин

Опубликовано: Среда, 22 ноября 2017 г. - 09:20
Тема: Новости медицины Версия для печати

Фосфомицин

Фосфомицин — антибиотик, используемый в Европе уже более 45 лет, активный в отношении как грамположительных, так и грамотрицательных микроорганизмов.

В пилотном клиническом исследовании с участием пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей, включая острый пиелонефрит, парентеральная лекарственная форма фосфомицина (Zolyd, компания Zavante Therapeutics) оказалась сопоставимой по эффективности по сравнению с пиперациллином/тазобактамом.

Фосфомицин по показаниям осложнённые инфекции мочевыводящих путей, нозокомиальная пневмония, вентилятор-ассоциированная пневмония, инфекции кожи и мягких тканей и осложнённые интраабдоминальные инфекции получил от FDA статус Qualified Infectious Disease Product (QIDP), т.е. статус антибактериального препарата для лечения серьёзных и жизнеугрожающих инфекций.

Компания Zavante Therapeutics планирует подать заявку в FDA на одобрение фосфомицина в начале следующего года.

Цефидерокол

Цефидерокол — это первый сидерофорный цефалоспорин, разработанный в Японии. Препарат предназначен для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами, в том числе и резистентными к колистину и карбапенемам Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii и Enterobacteriaceae. В настоящее время завершено исследование II фазы у пациентов с осложн`нными инфекциями мочевыводящих путей и проходят 2 исследования III фазы (CREDIBLE-CR — инфекции, вызванные микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, резистентными к карбапенемам, и APEKS-NP — нозокомиальные пневмонии, вызванные грамотрицательными возбудителями).

Плазомицин

Плазомицин — антибиотик из группы аминогликозидов нового поколения, производителем которого является компания Achaogen Inc.

Препарат обладает широким спектром активности, включающим как грамотрицательные (P. aeruginosa, A. baumanii, K. pneumoniae, E. coli), так и грамположительные микроорганизмы (включая MRSA). Он активен в отношении бактерий, устойчивых к другим аминогликозидам, поскольку не подвергается воздействию инактивирующих аминогликозиды ферментов. В настоящее время для плазомицина закончено проведение 2-х клинических исследований III фазы, в которых участвовали пациенты с тяжёлыми инфекциями, вызванными мультирезистентными штаммами Enterobacteriaceae, включая изоляты, устойчивые к карбапенемам. Как планирует компания-производитель, плазомицин может стать значимым антибактериальным препаратом при лечении сепсиса, вызванного карбапенеморезистентными штаммами Enterobacteriaceae, и осложнённых инфекций мочевыводящих путей или острого пиелонефрита.

M. Frellick; D. Rotach; A. Shelley.

Ten New Antibiotics in the Pipeline for Resistant Infections.

Medscape, October 19, 2017.


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фосфомицин, цефидерокол, плазомицин

  
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