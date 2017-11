Новые антимикробные препараты, представленные на конгрессе IDWeek-2017. Часть 1: меропенем/ваборбактам, делафлоксацин, лефамулин Опубликовано: Понедельник, 20 ноября 2017 г. - 16:05 Тема: Антимикробные препараты В рамках международного конгресса IDWeek-2017, который проходил в г. Сан Диего (США) с 4 по 8 октября 2017 г., обсуждались новые антимикробные препараты, активные в отношении мультирезистентных и экстремальнорезистентных патогенов. Новые антибиотики уже одобрены Администрацией США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) или проходят последние этапы клинических исследований. Меропенем/ваборбактам Одним из новых препаратов, одобренных FDA в августе 2017 г. для лечения взрослых пациентов с осложнёнными мочевыми инфекциями и острым пиелонефритом, является меропенем/варобактам (компания The Medicines Company). Данный комбинированный препарат, содержащий карбапенем меропенем и ингибитор бета-лактамаз ваборбактам, активен в отношении грамотрицательных микроорганизмов, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС). Делафлоксацин Делафлоксацин — это новый антибиотик компании Melinta Therapeutics Inc. Из группы фторхинолонов, который был одобрен в июне 2017 г. для лечения взрослых пациентов с бактериальными инфекциями кожи и мягких тканей, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами. Препарат показан для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными и грамположительными бактериями, включая метициллинорезистентные штаммы Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. В настоящее время проходит исследование III фазы по изучению эффективности и безопасности делафлоксацина у пациентов с внебольничной пневмонией. Делафлоксацин при внебольничной пневмонии получил статус Qualified Infectious Disease Product (QIDP), т.е. антибиотик для лечения инфекционных болезней, подходящий по критериям FDA (статус антибактериального препарата для лечения серьёзных и жизнеугрожающих инфекций), однако препарат ещё не одобрен по данному показанию. Лефамулин Лефамулин — препарат компании Nabriva Therapeutics, который является первым плевромутилином для системного применения. В сентябре 2017 г. были представлены положительные результаты клинического исследования III фазы, в котором оценивались эффективность и безопасность лефамулина при внебольничной пневмонии и других инфекциях респираторного тракта, вызванных бактериальными патогенами. Убедительные доказательства эффективности, возможности изменения дозы и необходимый спектр антибактериальной активности (включая полирезистентные патогены) позволяют рассматривать лефамулин как альтернативу современным препаратам, являющихся «золотым стандартом» в терапии внебольничной пневмонии. Лефамулин также активен в отношении возбудителей заболеваний, передающихся половых путём. M. Frellick; D. Rotach; A. Shelley. Ten New Antibiotics in the Pipeline for Resistant Infections. Medscape, October 19, 2017.

611 меропенем/ваборбактам, делафлоксацин, лефамулин

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::