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Инфекция, вызванная Clostridium difficile, у пациентов пожилого возраста: обновлённые рекомендации по тактике ведения

Опубликовано: Пятница, 17 ноября 2017 г. - 08:50
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Бремя инфекции, вызванной Clostridium difficile, в настоящее время очень значительно и постоянно растёт. Антибиотик-ассоциированная диарея (ААД), вызванная C. difficile, является в США наиболее распространённой причиной диареи, связанной с оказанием медицинской помощи, и приводит к значимым показателям заболеваемости, летальности и расходов здравоохранения.

ААД, вызванная C. difficile, непропорционально часто поражает именно пациентов пожилого возраста, что, возможно, объясняется наличием у данной категории пациентов факторов риска, а именно, поражения иммунной системы, связанное с возрастом, увеличение использования антибиотиков, более частое обращение за медицинской помощью и госпитализация в стационар.

Недавние эпидемиологические исследования в США продемонстрировали, что 2 из 3 случаев ААД, вызванной C. difficile, связанной с оказанием медицинской помощи, возникают у пациентов в возрасте 65 лет и старше. Кроме этого, у пожилых пациентов выше риск возникновения рецидива ААД.

Текущие терапевтические опции включают использование метронидазола, ванкомицина внутрь и фидаксомицина. Выбор антибактериального препарата для лечения ААД зависит от тяжести заболевания, анамнестических данных о наличии рецидива и стоимости лечения. Безлотоксумаб (недавно одобренный препарат для лечения инфекции, вызванной C. difficile, представляющий собой моноклональное антитело, поражающее токсин В, вырабатываемый C. difficile) является значимым прорывом в иммунологической терапии данного жизнеугрожающего инфекционного заболевания.

В качестве возможной эффективной опции также следует рассматривать трансплантацию фекальной микрофлоры, особенно в случаях рецидивирующего течения ААД.

Для снижения бремени инфекции, вызванной C. difficile, у пожалых пациентов, необходимо широкое внедрение одобренной профилактической стратегии, оптимизация начального лечения и максимальное снижение риска развития рецидивов.

Asempa T.E., Nicolau D.P.

Clostridium difficile infection in the elderly: an update on management.

Clin Interv Aging. 2017 Oct 24; 12: 1799-1809.


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инфекция, вызванная Clostridium difficile, антибиотик-ассоциированная диарея, ААД, метронидазол, ванкомицин, фидаксомицин, безлотоксумаб

  
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