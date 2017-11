Длительность антимикробной терапии ИМП у детей первых месяцев жизни Опубликовано: Среда, 15 ноября 2017 г. - 09:05 Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии В ходе исследования, выполненного в США, проводилась оценка в тенденциях длительности внутривенного применения антибиотиков по поводу инфекций мочевыводящих путей (ИМП) у детей в возрасте ≤60 дней между 2005 г. и 2015 г., а также определялись, влияет ли длительность в/в назначения антибиотиков на вероятность повторной госпитализации в стационар. В рамках проекта проводился ретроспективный анализ случае терапии ИМП у детей первых 2 месяцев жизни, которые оказались в стационаре по причине ИМП и получали антибактериальную терапию в/в. В анализ не включались сведения о детях, которым ранее проводилось хирургическое вмешательство или у которых были сопутствующие заболевания, бактериемия или госпитализация в ОРИТ. Первичным оцениваемым в ходе исследования параметром был случай повторной госпитализации в стационаре в течение 30 дней после текущего эпизода ИМП. Доля детей, получавших антибактериальную терапию в/в в течение 4 и более дней (длительное применение антибиотиков) сократилось с 50% в 2005 г. до 19% в 2015 г. Доля пациентов, получавших АБП длительно, варьировала между различными стационарами (n=46) от 3% до 59% и никак не влияла на частоту повторной госпитализации (коэффициент корреляции 0,13; р=0,37). При проведении многофакторного анализа оказалось, что повторная госпитализации чаще отмечалась у детей более младшего возраста и девочек, но никак не зависела от продолжительности в/в применения антибиотиков по поводу первичного эпизода ИМП (скорректированное отношение шансов для длительного в/в применения антибиотиков 0,93, 95% доверительный интервал 0,52-1,67). Таким образом, результаты данного исследования продемонстрировали, что у детей первых 2 месяцев жизни длительность применения антибиотиков в/в сократилась за 10-летний период (2005-2015 гг.) без повышения риска повторной госпитализации в стационар. Эти результаты поддерживают возможность безопасного и эффективного применения более короткого курса антибиотиков в/в по поводу ИМП у данной категории педиатрических пациентов. Lewis-de Los Angeles W.W., Thurm C., Hersh A.L., Shah S.S., Smith M.J., Gerber J.S., Parker S.K., Newland J.G., Kronman M.P., Lee B.R., Brogan T.V., Courter J.D., Spaulding A., Patel S.J. Trends in Intravenous Antibiotic Duration for Urinary Tract Infections in Young Infants. Pediatrics. 2017 Nov 2. pii: e20171021.

164 инфекции мочевыводящих путей, антибиотики, дети, длительность в/в антибактериальной терапии

