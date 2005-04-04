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Основные темы международного конгресса IDWeek

Опубликовано: Понедельник, 13 ноября 2017 г. - 08:50
Тема: События и мероприятия Версия для печати

В рамках международного конгресса IDWeek-2017, который проходил в г. Сан Диего (США) с 4 по 8 октября 2017 г., речь шла о многообещающих новых антибиотиках и проблеме антимикробной резистентности.

Член Американского общества по инфекционным болезням (Infectious Disease Society of America — IDSA) и сотрудник Института Медицины и Общественного здоровья Университета штата Висконсин (University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, г. Мэдисон), председатель IDWeek Дэвид Эндес (David Andes) отметил, что после длительного перерыва в разработке лекарственных препаратов на IDWeek-2017 представлены результаты более 12 исследований III фазы.

В подавляющем большинстве данных исследований новые антибиотики оказались эквиваленты или даже лучше тех препаратов, которыми врачи пользуются в настоящее время, поэтому в ближайшем времени можно ожидать значительное усиление имеющегося арсенала антиинфекционных препаратов.

В рамках IDWeek освещалась стратегия рационального использования антибактериальных препаратов. Представлены два доклада об использовании искусственного интеллекта для выбора наилучшего препарата и режима дозирования на основании клинического сценария, состояния здоровья пациента и сведений о минимальной подавляющей концентрации для данного микроорганизма.

«Горячие» темы

В ходе дебатов в рамках IDWeek избыточное назначение антибиотиков рассматривалось с двух позиций: правильнее ли использовать средства технической поддержки для предотвращения нерационального назначения врачами препаратов или же следует более эффективно устанавливать причины подобных назначений.

При рассмотрении проблемы катетер-ассоциированных инфекций кровотока обсуждалось, можно ли достичь максимального уровня профилактики при условии, что все инфекции предотвратить невозможно, или же всё-таки любая инфекция кровотока может быть предотвращена.

На заседании, посвящённом полногеномному секвенированию, были рассмотрены источники заражения пациентов и распространения инфекции в отдельно взятом отделении стационара. Так, если у двух пациентов на одном этаже выделяется один и тот же патоген, следует предположить, что кто-то из медперсонала просто не помыл руки между посещениями этих двух разных пациентов. Тем не менее, нужно помнить, что углублённый анализ генетического строения бактерий у каждого пациента может указать и на возможные другие источники заражения. Данный факт может повлиять на стратегию профилактики. Возможно, гигиена рук, передача от пациента пациенту не является серьёзной проблемой. Не исключено, что существуют и другие риски инфицирования, которым подвержены пациенты.

Доктором Эндрю Павиа (Andrew Pavia) из Университета Юты (University of Utah, г. Солт-Лейк-Сити), членом IDSA, вице-председателем IDWeek рассмотрены недавние эпидемии, включая жёлтую лихорадку в Бразилии и стремительное распространение опасного грибкового патогена Candida auris в стационарах.

Также представлены обновлённые данные о распространении гриппа H7N9, ставшего причиной многих летальных исходов в Китае в 2017 г., и последние данные о разрабатываемой вакцине. Эксперты обеспокоены тем, что вирус гриппа H7N9 может стать действительно пандемическим штаммом.

Доктор Энтони Фауци (Anthony Fauci), глава Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) представил доклад о том, как современные технологии помогут в борьбе с новыми инфекциями.


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IDWeek-2017, новые антибиотики, антибиотикорезистентность

  
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