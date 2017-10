Эффективность профилактического применения комбинации цефалексина с метронидазолом после операции кесарево сечение у женщин с ожирением

Распространённость ожирения среди женщин в США неуклонно растёт. Известно, что ожирение приводит к повышенному риску развития инфекций в области хирургического вмешательства (ИОХВ) после операции кесарево сечение. В то же время оптимальный режим периоперационной антибиотикопрофилактики у данной популяции, относящейся к категории высокого риска развития послеоперационных осложнений, не установлен.

Целью исследования, результаты которого были опубликованы в сентябрьском номере журнала JAMA, было определение частоты развития инфекций кожи и мягких тканей (ИКМТ) среди женщин с ожирением (ИМТ>30), которые получали профилактически внутрь цефалексин и метронидазол в сравнении с плацебо в течение 48 ч после кесарева сечения.

Для достижения поставленной цели было выполнено рандомизированное двойное слепое клиническое исследование, которое проводилось за период с октября 2010 г. по декабрь 2015 г. Все женщины получали стандартную периоперацинную профилактику цефазолином в/в, после чего были рандомизированы на получение либо комбинации цефалексина внутрь в дозе 500 мг и метронидазола внутрь в дозе 500 мг каждые 8 ч в течение 48 ч после операции (всего 6 доз каждого препарата, n=202), либо плацебо (n=201) по аналогичной схеме на протяжении также 48 ч.

Первичным оцениваемым в ходе исследования параметром было развития инфекции кожи и мягких тканей.

Среди 403 рандомизированных пациенток (средний возраст 28 лет, средний ИМТ 39,7) 382 женщины (94,6%) завершили исследование. Общая частота ИКМТ составила 10,9%. ИОХВ были диагностированы у 13 женщин (6,4%) в группе цефалексин + метронидазол и у 31 пациентки (15,4%) в группе плацебо (относительный риск 0,41, р=0,01). В ходе исследования не было зарегистрировано серьёзных нежелательных явлений, включая аллергические реакции, ни в исследуемой, ни в контрольной группе.

Таким образом, у женщин с ожирением, которым проводится операция кесарево сечение, послеоперационное применение после стандартной периоперационной профилактики комбинации цефалексина и метронидазола внутрь в течение 48 ч статистически достоверно снижает частоту развития ИКМТ на протяжении 30 дней после операции по сравнению с плацебо.

