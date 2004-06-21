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Ингаляционные глюкокортикоиды приводят к развитию нетуберкулёзных микобактериальных заболеваний лёгких у пожилых пациентов

Опубликовано: Пятница, 13 октября 2017 г. - 09:05
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Применение ингаляционных глюкокортикоидов (ИГК) характеризуется выраженной дозозависимой связью с развитием нетуберкулёзных микобактерильных заболеваний лёгких у пожилых пациентов с ХОБЛ — такие данные получены в ходе популяционного исследования типа случай-контроль, проведённого в Канаде. Результаты исследования были опубликованы в сентябрьском номере European Respiratory Journal.

Хотя ИГК рекомендуются в качестве препаратов первой линии для лечения ХОБЛ, в ряде случаев это следует рассматривать как не совсем рациональный выбор в связи с тем, что появляется всё больше и больше данных о потенциальном вреде использования ИГК.

Исследователи проанализировали данные о 417494 взрослых в возрасте 66 лет и старше в Онтарио. Все пациенты получали лечение по поводу патологии лёгких — ХОБЛ, бронхиальной астмы или комбинации ХОБЛ/БА за период с 2001 г. по 2013 г. За это время были зарегистрировано 2966 случаев нетуберкулёзных микобактерильных заболеваний лёгких и 327 случаев туберкулёза.

Как оказалось, скорректированное отношение шансов развития нетуберкулёзных микобактерильных заболеваний лёгких было статистически достоверно выше у пациентов, которые использовали ИГК (скорректированное ОШ 1,86) и особенно для флутиказона (скорректированное ОШ 2,09), но не для будесонида. Частота нетуберкулёзных микобактерильных заболеваний лёгких имела дозозависимую связь с кумулятивной дозой ИГК за 1 год.

В то же время было показано, что применение ИГК не повышает риск развития туберкулёза.

Также установлено, что флутиказон, но не будесонид, приводит к повышению риска развития пневмонии. По мнению исследователей, это связано с различиями в фармакокинетических и фармакодинамических свойствах флутиказона и будесонида. У флутиказона более выражена глюкокортикоидная активность, он более липофильный и имеет больший период полувыведения, чем будесонид.

Нетуберкулёзные микобактерии находятся в окружающей среде и не передаются от человека к человеку. Эти микобактерии менее патогенны, чем микобактерии туберкулёза, однако при лечении нетуберкулёзных микобактерильных заболеваний лёгких менее вероятна успешная терапия. Пациенты с такого рода патологией должны получать несколько антимикробных препаратов в течение продолжительного периода времени, и даже тогда нет гарантии излечения.

Исследователи отмечают, при назначении ИГК пожилым пациентам следует тщательно оценивать необходимость лечения, а если применение ИГК действительно необходимо, то тогда нужно выбирать наименьшую эффективную дозу.

Marras T.K., Campitelli M.A., Kwong J.C., Lu H., Brode S.K., Marchand-Austin A., Gershon A.S., Jamieson F.B.

Risk of nontuberculous mycobacterial pulmonary disease with obstructive lung disease.

Eur Respir J. 2016 Sep;48(3):928-31. doi: 10.1183/13993003.00033-2016.


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