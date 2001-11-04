Цефтазидим/авибактам активен в отношении высокорезистентных штаммов Mycobacterium tuberculosis

Комбинация цефалоспорина III поколения цефтазидима и ингибитора бета-лактамаз авибактама активна in vitro в отношении высокорезистентных штаммов Mycobacterium tuberculosis.

В настоящее время цефтазидим/авибактам используется для терапии тяжёлых и жизнеугрожающих инфекций, вызванных грамотрицательными возбудителями, в т.ч. и резистентными к нескольким антимикробным препаратам.

Исследователи из Baylor University Medical Center (Даллас, штат Техас, США) и University of Cape Town (Южная Африка) идентифицировали цефтазидим/авибактам как потенциальную противотуберкулёзную комбинацию во время исследований активности против микобактерий всех антибиотиков, которые применяются в настоящее время.

Ни цефтазидим, ни авибактам по отдельности не убивают M. tuberculosis, однако уже доказано, что их комбинация при использовании в терапевтически достижимых концентрациях эффективно уничтожает 24 из 25 клинических штаммов микобактерий, включая полирезистентные штаммы и изоляты с экстремально высоким уровнем резистентности.

В ходе исследования было установлено, что цефтазидим/авибактам создает высокие концентрации внутри клеток, инфицированных микобактериями, и полученный бактерицидный эффект сопоставим с таковым при использовании комбинации из трёх препаратов первой линии для лечения туберкулёза (изониазид, рифампицин и пиразинамид).

При использовании симуляционных моделей было установлено, что при назначении цефтазидима/авибактама в дозе 100 мг/кг у детей и 12 г/сут у взрослых можно достичь уровня уничтожения микобактерий, сопоставимого с рифампицином.

Исследователи считают, что цефтазидим/авибактам следует рассматривать как менее токсичную и потенциально более эффективную альтернативу в терапии туберкулёза. Кроме того, цефтазидим/авибактам мог бы стать безопасным препаратом для использования у уязвимых категорий пациентов с туберкулёзом, например, у беременных, у которых крайне необходимы противотуберкулёзные препараты с минимальным тератогенным потенциалом.

Deshpande D., Srivastava S., Chapagain M., Magombedze G., Martin K.R., Cirrincione K.N., Lee P.S., Koeuth T., Dheda K., Gumbo T. Ceftazidime-avibactam has potent sterilizing activity against highly drug-resistant tuberculosis. Sci Adv. 2017; 3(8):e1701102. doi: 10.1126/sciadv.1701102. eCollection 2017 Aug.

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цефтазидим/авибактам, туберкулёз, Mycobacterium tuberculosis