С-реактивный белок как предиктор летальности и повторной госпитализации у пациентов с циррозом

У пациентов с циррозом печени любые инфекционные заболевания представляют собой триггерный фактор для развития осложнений, увеличивая вероятность и частоту госпитализации и летальности. Целью исследования, проведённого в Италии, была идентификация предикторов раннего повторного поступления в стационар (в течение 30 дней) и среднесрочной летальности (в течение 6 месяцев) у пациентов с циррозом печени, выписанных из стационара после госпитализации по поводу бактериальной и/или грибковой инфекции. Всего в исследование за период с января 2010 г. по июнь 2016 г. было включено 199 пациентов с циррозом печени, выписанных из стационара после госпитализации по поводу бактериальной и/или грибковой инфекции. Все пациенты отслеживались на протяжении, по меньшей мере, 6 месяцев. За период последующего наблюдения 69 пациентов (35%) были госпитализированы повторно в течение первых 30 дней после выписки. Независимыми факторами риска для повторной госпитализации были уровень С-реактивного белка (СРБ) на момент выписки (отношение шансов 1,91, р=0,022), значимое ухудшение хронической печёночной недостаточности во время пребывания в стационаре (ОШ 2,48, р=0,008) и госпитализация в последние 30 дней, предшествующих включению в исследование (ОШ 1,5, р=0,042). За период последующего наблюдения 47 пациентов (23%) погибли. Возраст (отношение рисков 1,05, р=0,001), оценка по шкале для определения тяжести течения хронических заболеваний печени MELD (Model For End-Stage Liver Disease) (ОР 1,13, р<0,001), СРБ (ОР 1,85, р=0,001), рефрактерный асцит (ОР 2,22, р=0,007) и сахарный диабет (ОР 2,41, р=0,01) оказались независимыми факторами риска летального исхода в ближайшие 6 месяцев. Пациенты с уровнем СРБ >10 мг/л на момент выписки из стационара имели статистически достоверно большую вероятность повторной госпитализации в последующие 30 дней (44% vs 24%, р=0,007) и достоверно меньшую вероятность выживаемости в ближайшие 6 месяцев (62% vs 88%, р<0,001), чем те пациенты, у которых уровень СБР был ≤10 мг/л. У пациентов с уровнем СРБ >10 мг/л и сахарным диабетом отмечалась наименьшая частота выживаемости по сравнению с лицами без диабета и уровнями СРБ менее 10 м/л (53% vs 93%, р<0,001). Таким образом, уровень С-реактивного белка является значимым прогностическим фактором ранней повторной госпитализации и летального исхода в ближайшие 6 месяцев у пациентов с циррозом печени, выписанных из стационара после перенесённой бактериальной и/или грибковой инфекции. Piano S., Morando F., Carretta G., Tonon M., Vettore E., Rosi S., Stanco M., Pilutti C., Romano A., Brocca A., Sticca A., Donato D., Angeli P. Predictors of Early Readmission in Patients With Cirrhosis After the Resolution of Bacterial Infections. Am J Gastroenterol. 2017 Aug 29. doi: 10.1038/ajg.2017.253.

