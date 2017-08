Частота заболеваемости и летальности от внебольничной пневмонии в США

Внебольничная пневмония (ВП) является значимой проблемой и для здравоохранения, и для экономики США — так, ежегодно по поводу ВП госпитализируется более 1,5 млн. человек, а умирает около 100000 пациентов каждый год.

Несмотря на прогресс в лечении инфекционных заболеваний и открытие новых антибиотиков ВП остаётся лидирующей причиной смерти среди инфекционных заболеваний в США, причём, в основном, летальных исход наступает у госпитализированных пациентов.

За период с 1 июня 2014 г. по 21 мая 2016 г. в США было проведено проспективное популяционное когортное исследование, в котором изучалась частота ВП вреди взрослых пациентов в г. Луисвилл (штат Кентукки, США), связь заболевания с возрастом, расой, уровнем дохода, а также уровень летальности у госпитализированных с ВП пациентов.

Всего за указанный период было зарегистрирвоано 186384 случая госпитализации в городе с численностью взрослого населения 587499 человек, из них 7449 человек были госпитализированы с ВП. Частота ВП составила 649 случаев на 100000 взрослого населения. Это согласуется с национальными данными, согласно которым ежегодно по поводу пневмонии госпитализируется 159125 пациентов.

Чаще ВП возникала у лиц с низким уровнем дохода.

Летальность во время госпитализации составила 6,5% (в США в целом каждый год регистрируется около 100000 случаев летальных исходов от ВП). Кроме этого, летальность к 30 дню от момента госпитализации составила 13%, к 6 месяцу — 23,4% и через 1 год после установления диагноза ВП — 30,6%. Особенно впечатляют последние цифры: через год после госпитализации по поводу внебольничной пневмонии летальный исход возникает у 1 из 3 переболевших взрослых пациентов. В связи с этим необходимо предпринять дальнейшие усилия, направление на профилактику внебольничной пневмонии, особенно у уязвимых категорий граждан, а также на своевременное назначение адекватного лечения.

