Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Четверг, 31 августа 2017 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Рассылка
Новости сайта

Частота заболеваемости и летальности от внебольничной пневмонии в США

Опубликовано: Понедельник, 28 августа 2017 г. - 09:05
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Внебольничная пневмония (ВП) является значимой проблемой и для здравоохранения, и для экономики США — так, ежегодно по поводу ВП госпитализируется более 1,5 млн. человек, а умирает около 100000 пациентов каждый год.

Несмотря на прогресс в лечении инфекционных заболеваний и открытие новых антибиотиков ВП остаётся лидирующей причиной смерти среди инфекционных заболеваний в США, причём, в основном, летальных исход наступает у госпитализированных пациентов.

За период с 1 июня 2014 г. по 21 мая 2016 г. в США было проведено проспективное популяционное когортное исследование, в котором изучалась частота ВП вреди взрослых пациентов в г. Луисвилл (штат Кентукки, США), связь заболевания с возрастом, расой, уровнем дохода, а также уровень летальности у госпитализированных с ВП пациентов.

Всего за указанный период было зарегистрирвоано 186384 случая госпитализации в городе с численностью взрослого населения 587499 человек, из них 7449 человек были госпитализированы с ВП. Частота ВП составила 649 случаев на 100000 взрослого населения. Это согласуется с национальными данными, согласно которым ежегодно по поводу пневмонии госпитализируется 159125 пациентов.

Чаще ВП возникала у лиц с низким уровнем дохода.

Летальность во время госпитализации составила 6,5% (в США в целом каждый год регистрируется около 100000 случаев летальных исходов от ВП). Кроме этого, летальность к 30 дню от момента госпитализации составила 13%, к 6 месяцу — 23,4% и через 1 год после установления диагноза ВП — 30,6%. Особенно впечатляют последние цифры: через год после госпитализации по поводу внебольничной пневмонии летальный исход возникает у 1 из 3 переболевших взрослых пациентов. В связи с этим необходимо предпринять дальнейшие усилия, направление на профилактику внебольничной пневмонии, особенно у уязвимых категорий граждан, а также на своевременное назначение адекватного лечения.

Community-acquired pneumonia hospitalizes more than 1.5 million patients each year.

August 10, 2017.

Healio.com


137

внебольничная пневмония, заболеваемость, летальность

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
Частота заболеваемости и летальности от внебольничной пневмонии в США | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение» (просмотров: 509461)
Последние 10 статей на тему «Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2017 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru