Применение антибиотиков по время беременности и риск развития значимых врождённых пороков развития: результаты популяционного когортного исследования

Ранее во многих исследованиях оценивалась связь между применением определённых антибиотиков во время беременности и возникновением у плода значимых врождённых пороков развития (ВПР), включая специфические пороки с учётом малого размера выборки.

Целью исследования, проведённого в Канаде, было изучение связи между воздействием антибактериальных препаратов в гестационном периоде и риском возникновения врождённых пороков развития.

Для реализации поставленной цели использовалась когорта беременных г. Квебек (Канада) за период с 1998 по 2008 гг. Всего было проанализировано 139938 детей, рождённых в результате одноплодной беременности живыми, чьи матери участвовали в программе «Régie de l'assurance maladie du Québec». В рамках этой программы учитывались все лекарственные средства, которыми лечилась женщина в течение, по меньшей мере, 12 месяцев до беременности и на протяжении беременности. Оценивалось воздействие антибиотиков в первый триместр беременности, а значимые врождённые пороки развития диагностировались на 1 году жизни ребёнка.

После коррекции в отношении потенциальных вмешивающихся факторов оказалось, что применение клиндамицина во время беременности приводит к повышению риска значимых ВПР (скоррегированное отношение шансов 1,34, 95% ДИ 1,02-1,77, 60 случаев воздействия препарата), порокам развития костно-мышечной системы (скорректированное ОШ 1,67, 95% ДИ 1,12-2,48, 29 случаев воздействия) и дефектам межжелудочковой/межпредсердной перегородок (скорректированное ОШ 1,81, 95% ДИ 1,04-3,16, 13 случаев воздействия).

Применение доксициклина во время беременности приводило к повышению риска развития пороков сосудистой системы, сердца и дефектов межжелудочковой/межпредсердной перегородок (скорректированное ОШ 2,38, 95% ДИ 1,21-4,67, 9 случаев; скорректированное ОШ 2,46, 95% ДИ 1,21-4,99, 8 случаев воздействия; скорректированное ОШ 3,19, 95% ДИ 1,57-6,48, 8 случаев воздействия, соответственно).

Дополнительно были обнаружены связи возникновения ВПР с применением хинолонов (1 случай), моксифлоксацина (1 случай), офлоксацина (1 случай), макролидов (1 дефект), эритромицина (1 случай) и феноксиметилпенициллина (1 дефект). Не было обнаружено связи между применением во время беременности амоксициллина, цефалоспоринов и нитрофурантоина и развитием ВПР. Сопоставимые результаты были получены для пенициллинов, которые использовались в качестве группы сравнения.

Таким образом, результаты данного крупномасштабного когортного популяционного исследования продемонстрировали, что применение клиндамицина, доксициклина, хинолонов и фторхинолонов приводит к возникновению специфических врождённых пороков развития. Применение же аминопенициллинов и цефалоспоринов во время беременности безопасно и не приводит к ВПР.

