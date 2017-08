Активность in vitro гепотидацина в отношении микоплазм и уреаплазм Опубликовано: Пятница, 18 августа 2017 г. - 09:05 Тема: Антимикробные препараты Гепотидацин — новый антибактериальный препарат, единственный представитель нового класса (ингибиторы ДНК-топоизомеразы II триазааценафтилена) — был протестирован в отношении 85 штаммов и клинических изолятов Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum. Результаты данного микробиологического исследования были опубликованы в августовском номере журнала Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Также в ходе работы определялась чувствительность вышеуказанных микроорганизмов к левофлоксацину, моксифлоксацину, азитромицину или клиндамицину и тетрациклину. Как оказалось, МПК 90 (мкг/мл) составила: M. pneumoniae (0,125), M. genitalium (0,032), M. hominis (2) и Ureaplasma spp. (8). В случае определения устойчивости к фторхинолонам, тетрациклинам или макролидам штаммы микоплазм и уреаплазм оставались чувствительны к гепотидацину. Таким образом, результаты исследований гепотидацина in vitro очень многообещающие, и новый антибиотик, несомненно, заслуживает внимания для его дальнейшего изучения в рамках доклинических исследований и клинических исследований по терапии инфекционных заболеваний, вызванных этим микроорганизмом. Waites K.B., Crabb D.M., Xiao L., Duffy L.B. In Vitro Activities of Gepotidacin (GSK2140944) and Other Antimicrobial Agents Against Human Mycoplasmas and Ureaplasmas. Antimicrob Agents Chemother. 2017 Aug 7.

80 гепотидацин, микоплазы, уреаплазмы, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::