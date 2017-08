Новый препарат для лечения резистентных случаев гонореи

Золифлодацин (производитель — компания Entasis Therapeutics) является первым представителем нового класса антибиотиков и одной из возможных трёх опций в лечении случаев гонореи, вызванных резистентными штаммами Neisseria gonorrhea.

По данным ВОЗ в более чем 60% из 77 стран-участниц проекта по мониторингу резистентности гонококков зарегистрированы случаи гонореи, вызванные резистентными штаммами N. gonorrhea.

Механизм действия золифлодацина заключается в принципиально ином ингибировании синтеза ДНК гонококка, чем у других антимикробных препаратов. Золифлодацин взаимодействует с ферментом ДНК-гиразой, но по другому пути или в другом месте, чем фторхинолоны. Согласно результатам преклинических исследований, золифлодацин оказался активен против штаммов N. gonorrhoeae, устойчивых к другим классам существующих антибиотиков, включая фторхинолоны и цефалоспорины II-III поколений. Препарат применяется однократно внутрь.

Новое исследование III фазы было проведено в странах Северной Африки, США и Таиланде.

Ранее золифлодацин получил от FDA статус Fast Track (статус ускоренного рассмотрения), который присваивается лекарственным средствам, разработанным для лечения пациентов с тяжёлыми, серьёзными и жизнеугрожающими заболеваниями, при которых нет стандартного эффективного лечения или терапевтические опции ограничены.

