Листерия: таинственный микроорганизм (часть 2) Опубликовано: Среда, 26 июля 2017 г. - 09:05 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Листериоз был впервые описан как инфекция с алиментарным и фекально-оральным механизмами передачи в 80-х гг. ХХ века. Пастеризация или приготовление пищи при температуре выше, чем (65°C) в течение 30 минут убивает L. monocytogenes. Поскольку известно, что данный микроорганизм может размножаться при температуре холодильника и выживать в замороженных продуктах, следует помнить о том, что нередко листериоз возникает после употребления в пищу готовых пакетированных продуктов, которые были заморожены или хранились в холодильнике (салатов из капусты и другой зелени, копчёной рыбы, паштета, мясных полуфабрикатов, морепродуктов — например, креветок). Большинство случаев инфекций у человека, которые возникают после употребления в пищу контаминированных продуктов, являются бессимптомными или лёгкими по течению и, как правило, самокупирующимися. Клинические проявления — это локализованные поражения ЖКТ с лихорадкой и диареей. Однако у некоторых пациентов могут возникать случаи инвазивной инфекции. L. monocytogenes выживает и размножается внутри фагоцитов человека, и локализация возбудителя в этих клетках допускает попадание патогена в кровь. Инвазивные случаи заболевания проявляются бактериемией без очевидного источника инфекции или бактериемией с локализацией очагов в отдалённых органах и тканях, например, ЦНС (менингит, менингоэнцефалит, абсцесс головного или спинного мозга), костях (остеомиелит), суставах (моноартикулярный септический артрит), ССС (эндокардит, эндартериит). Случаи листериоза у новорождённых возникают из-за плацентарной передачи патогена или инфицирования во время естественных родов. Реже (но также возможна) передача инфекции происходит после родов с материнским молоком. Случаев передачи листерий от человека к человеку до настоящего времени не описано. Инфицирующая доза не установлена. Полагают, что данный параметр варьирует в зависимости от вирулентности определённых штаммов и чувствительности организма человека. Употребление внутрь большого количества листерий весьма вероятно приведет к возникновению клинических проявлений заболевания у здоровых лиц, однако даже небольшое количество микроорганизмов у иммунокомпрометированных пациентов может привести к развитию инфекции. Кислотность желудочного сока является естественным барьером для практически всех кишечных патогенов (в т.ч. и для листерий), поэтому повышение pH желудочного сока может снизить восприимчивость к инфекционной нагрузке даже у здоровых лиц. В исследованиях было продемонстрировано, что блокатор Н 2 гистаминовых рецепторов циметидин, который ингибирует продукцию соляной кислоты клетками желудка, значимо снижает инфицирующую дозу вирулентных штаммов L. monocytogenes. В популяционном исследовании типа случай-контроль было показано, что применение ингибиторов протонной помпы также статистически достоверно повышает риск листериоза у пациентов старше 45 лет. Список литературы: Adams DA, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;doi:10.15585/mmwr.mm6354a1. Beverly RL. The Control, Survival, and Growth of Listeria Monocytogenes on Food Products. http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11102004-072203/unrestricted/Beverly_dis.pdf. Accessed May 17, 2017. CDC. CDC Listeria Initiative Case Report Form. https://www.cdc.gov/listeria/pdf/listeria-case-report-form.pdf. Accessed May 17, 2017. CDC. Comparing Characteristics of Sporadic and Outbreak-Associated Foodborne Illnesses, United States, 2004-2011. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/22/7/15-0833_article. Accessed May 17, 2017. CDC. Information for Health Professionals and Laboratories. https://www.cdc.gov/listeria/technical.html. Accessed May 17, 2017. CDC. National Enteric Disease Surveillance: The Listeria Initiative. https://www.cdc.gov/listeria/pdf/listeriainitiativeoverview_508.pdf Accessed May 17, 2017. CDC. Listeria (Listeriosis). Surveillance. https://www.cdc.gov/listeria/surveillance.html. Accessed May 17, 2017. CDC. The Listeria Whole Genome Sequencing Project. https://www.cdc.gov/listeria/surveillance/whole-genome-sequencing.html. Accessed May 17, 2017. Godshall CE, et al. J Clin Microbiol. 2013;doi:10.1128/JCM.01974-13. Harvey J, et al. Food Microbiology. 2007;doi:10.1016/j.fm.2006.06.006. Jensen AK, et al. Clin Infect Dis. 2016;doi:10.1093/cid/ciw860. Portnoy DA, et al. J Cell Biol. 2002;doi:10.1083/jcb.200205009. Poulsen KP, et al. J Neonatal Perinatal Med. 2013;doi:10.3233/NPM-1366312. Salipante SJ, et al. J Clin Microbiol. 2015;doi:10.1128/JCM.03385-14. Schlech WF, et al. Int J Food Microbiol. 1993;doi:10.1016/0168-1605(93)90003-Y. Schuchat A, et al. Clin Microbiol Rev. 1991;doi:10.1016/j.micinf.2007.05.011. Svabic-Vlahovic M, et al. Lancet. 1988;doi:10.1016/S0140-6736(88)90276-0.

77 листерии, L. monocytogenes, листериоз, эпидемиология

