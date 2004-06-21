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Распространённость нежелательных явлений при применении антибиотиков

Опубликовано: Пятница, 07 июля 2017 г. - 08:50
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Согласно сообщению, опубликованному в журнале JAMA Internal Medicine, у каждого пятого госпитализированного пациента возникают нежелательные явления (НЯ) на фоне антибактериальной терапии.

Хотя антибиотики нередко являются жизнеспасающими препаратами в случае, если они используются обоснованно, результаты данного исследования подчеркивают важность благоразумного подхода к назначению антибиотиков для уменьшения риска развития нежелательных явлений и вреда от применения антибиотиков в целом.

Ретроспективно были проанализированы медицинские записи 1488 взрослых пациентов, которые получали антибиотики в течение, по меньшей мере, 24 ч в ходе госпитализации в Госпиталь Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Hospital) за период с сентября 2013 г. по июнь 2014 г. В исследование не включались данные о пациентах, получавших антибиотики по неинфекционным показаниям, а также не анализировали случаи применения противотуберкулёзных препаратов, топических или ингаляционных антибиотиков.

Наблюдение за пациентами на предмет возникновения нежелательных явлений, связанных с применением антибиотиков, осуществлялось на протяжении 30 дней после курса антибактериальной терапии. В анализ включались НЯ со стороны ЖКТ, костно-мышечной системы, гематологические, гепатобилиарные расстройства, нарушение функции почек, ССС и неврологические расстройства. Также все пациенты отслеживались в течение 90 дней на предмет развития Clostridium difficile-ассоциированной диареи или возникновения инфекции, вызванной полирезистентными патогенами.

Оказалось, что 298 пациентов (20%) перенесли, по меньшей мере, одно НЯ, связанное с антибактериальной терапией. Также было обнаружено, что 287 пациентов (19%) получали режимы антибактериальной терапии, которые не были показаны с клинической точки зрения. Среди этих пациентов у 56 человек (20%) отмечались НЯ, включая 7 случаев Clostridium difficile-ассоциированной диареи.

Всего за изучаемый период было зарегистрировано 324 случая возникновения нежелательных явлений на фоне антибактериальной терапии, из которых более половины (186 случаев, 57%) возникли в течение 30 дней и 138 случаев — в течение 90 дней полсе курса антибиотиков. Из 138 НЯ, возникших в более поздние сроки, зарегистрировано 54 случая (39%) Clostridium difficile-ассоциированной диареи и 84 случая инфекции, вызванной полирезистентными возбудителями.

Исследователи установили, что на каждые дополнительные 10 дней антибактериальной терапии на 3% повышается риск развития нежелательных явлений.

Средний возраст пациентов в когорте составил 59 лет (от 49 до 69 лет) и более половины были женского пола. Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила 4 дня (от 2 до 9 дней), а наиболее часто назначаемыми антибиотиками были цефалоспорины III поколения, ванкомицин и цефепим.

Таким образом, в проведённом исследовании представлены количественные сведения о риске развития нежелательных явлений на фоне антибактериальной терапии, в связи с чем клиницистам следует учитывать данный момент при назначении и отмене антибиотиков.

Antibiotic-Associated Adverse Events Common.

JAMA Intern Med. Published online June 12, 2017.


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нежелательные явления, антибактериальная терапия, распространённость, Clostridium difficile-ассоциированная диарея

  
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