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Макролиды при внебольничной пневмонии, вызванной атипичными патогенами

Опубликовано: Среда, 28 июня 2017 г. - 09:40
Тема: Антимикробные препараты Версия для печати

В большинстве случаев пациентам с внебольничной пневмонией (ВП) рекомендуется назначение антибактериальной терапии, активной в отношении атипичных патогенов. Для оценки эффекта от использования макролидов дополнительно к цефтаролину или цефтриаксону при лечении ВП, вызванной внутриклеточными патогенами, был проведён ретроспективный анализ результатов двух двойных слепых сравнительных исследований III фазы (FOCUS 1 и FOCUS 2), в которых сравнивалась эффективность и безопасность цефтаролина фосамила и цефтриаксона у взрослых пациентов с ВП. В исследование FOCUS 1 включалось дополнительное применение кларитромицина в течение 24 ч у всех без исключения пациентов с ВП (кларитромицин назначался в день 1). В ходе работы оценивались состояние пациентов / исходы на День 4 и на визите оценки излеченности в группах, получавших и не получавших дополнительно к бета-лактамам макролиды.

Из 1240 пациентов, включённых в 2 исследования, у 130 пациентов была диагностирована ВП, вызванная только атипичными патогенами (FOCUS 1 n=64; FOCUS 2 n=66). Среди пациентов, инфицированных только Mycoplasma pneumoniae и/или Chlamydophila pneumoniae, лучший клинический ответ отмечался при использовании дополнительно цефтаролину или цефтриаксону кларитромицина по сравнению с терапией, не включавшей бета-лактамы, ко дню лечения 4 [38/49 (77,6%; FOCUS 1) vs 24/43 (55,8%; FOCUS 2)], но не на визите оценки излеченности [42/49 (85,7%; FOCUS 1) vs 41/43 (95,3%; FOCUS 2)].

У пациентов, у которых ВП была вызвана только Legionella pneumophila, клинический ответ на визите оценки излеченности чаще отмечался в группе с добавлением кларитромицина [12/12 (100%; FOCUS 1) vs 14/19 (73,7%; FOCUS 2)], но не на визите День 4. Скоррегированное отношение шансов благоприятного клинического ответа ко Дню 4 при дополнительном использовании кларитромицина по сравнению с монотерапией бета-лактамами составило 2,4 (95% ДИ 1,1-5,1, р=0,0299) для всех патогенов.

Таким образом, результаты проведённого анализа свидетельствуют, что эмпирическая антибактериальная терапия препаратом, активным в отношении атипичных патогенов (в описанных двух исследованиях это был макролид кларитромицин) может улучшить ранний клинический ответ на лечение. Данная гипотеза требует подтверждения в проспективных исследованиях.

File T.M. Jr., Eckburg P.B., Talbot G.H., Llorens L., Friedland H.

Macrolide therapy for community-acquired pneumonia due to atypical pathogens: outcomes assessment at an early time point.

Int J Antimicrob Agents. 2017 Jun 6.


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внебольничная пневмония, атипичные патогены, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila, макролиды, кларитромицин, клинический ответ на терапию

  
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