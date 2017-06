Антибиотики в профилактике осложнений после удаления зуба: результаты рандомизированного исследования Опубликовано: Понедельник, 26 июня 2017 г. - 09:00 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Удаление зуба является очень распространённой процедурой в стоматологии. Несмотря на данный факт, до настоящего времени в литературе доступно очень мало информации о том, нужно ли назначать антибиотики для предотвращения осложнений или нет. Целью исследования, проведённого совместно учёными из Швейцарии и Италии, стала оценка эффективности антибактериальной терапии в предотвращении развития локальных осложнений после экстракции зуба, а также пробиотиков, назначаемых совместно с антибиотиками, в профилактике нежелательных явлений со стороны ЖКТ, возникающих на фоне антибактериальной терапии. В исследование было включено 111 пациентов, которые были рандомизированы на 3 группы: первая получала амоксициллин/клавуланат (2 г/сут в течение 6 дней), 2 группа — антибиотик + пробиотик (Bifidobacterium longum + лактоферрин), а третьей группе после удаления зуба никакое лечение не назначалось. Состояние пациента и развитие осложнений отслеживалось на протяжении 21 дня после экстрации зуба на 7, 14 и 21 день. Боль в области хирургического вмешательства присутствовала у 48%, 30% и 71,4; пациентов 1, 2 и 3 группы, соответственно. Оценка по числовой рейтинговой шкале (Numeric Rating Score — NRS), являющейся цифровой версией визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), составила 1,56±1,91, 1,08±1,93, 2,02±2,27, соответственно (P=0,0498). У 2 пациентов контрольной группы развились плохо заживающие экстракционные альвеолы. У 9 пациентов (33,3%) в группе, получавшей амоксициллин/клавуланат, и у 1 пациента (2,7%) в группе антибиотик + пробиотик, возникли кишечные расстройства (p=0,0012) (данные побочные эффекты зарегистрированы на визите день 7). Диарея отмечалась у 5 пациентов (18,5%) в группе антибиотиков, однако в группах антибиотик + пробиотик и плацебо ни у одного пациентов случае диареи зарегистрировано не было. Таким образом, осложнения после экстракции зуба, зарегистрированные в каждой группе, были незначительными и быстро купировались. Назначение антибиотиков показало уменьшение интенсивности болевого синдрома, однако на фоне применения амоксициллина/клавуланата чаще возникали побочные эффекты со стороны ЖКТ (вздутие живота и диарея), но данные симптомы успешно купировались совместным назначение с антибиотиком пробиотика. Barone A., Marchionni F.S., Cinquini C., Cipolli Panattoni A., Toti P., Marconcini S., Covani U., Gabriele M. Antibiotic treatment to prevent post-extraction complications: a monocentric, randomized clinical trial. Preliminary outcomes. Minerva Stomatol. 2017 May 31.

188 удаление зуба, экстракция зуба, осложнения, антибиотикопрофилактика, амоксициллин/клавуланат

