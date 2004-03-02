Загрузка страницы, подождите...
Антибиотики и антимикробная терапия
ТАБЛЕТКО ANTIBIOTIC.ru
Здравствуйте, гость! :: Сегодня: Среда, 28 июня 2017 г. English page English 
 Главная страница :: Вход
Разделы сайта
Антибиотики
Резистентность
Врачу
Пациенту
Библиотека
Конференции
НЛР
Курьёзы медицины
Навигация
Информация о сайте
Защита авторских прав
Архив новостей сайта
Вопросы и ответы
Ссылки
Файлы
Форум для врачей
Самое читаемое
Статистика
Сотрудничество
Экспорт новостей
Конференции и семинары МАКМАХ и НИИАХ
Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия (КМАХ)
Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии
Рассылка
Новости сайта

Сравнение эффективности монотерапии моксифлоксацином с комбинированной терапией у пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией, осложненной респираторным дистресс-синдромом взрослых

Опубликовано: Среда, 21 июня 2017 г. - 09:10
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Исследователи из Германии протестировали гипотезу, что монотерапия моксифлоксацином является эквивалентной по эффективности и безопасности комбинированной антибактериальной терапии, включающей бета-лактамы, у пациентов с респираторным дистресс-синдромом взрослых (РДСВ), осложнившим тяжёлую внебольничную пневмонию (ВП).

В ретроспективном исследовании из 229 пациентов с РДСВ, поступивших в ОРИТ за период с 2001 по 2011 гг., 169 пациентов были расценены как госпитализированные с тяжёлой пневмонией. Пациенты получали либо моксифлоксацин, либо комбинацию моксифлоксацина с бета-лактамами, либо другой режим комбинированной антибактериальной терапии, включающей бета-лактамы (выбор лечения осуществлялся по решению врача, осматривавшего пациента на момент поступления в ОРИТ). Первичным оцениваемым в ходе работы параметром была 30-дневная выживаемость. Для оценки потенциальных лекарственно-индуцированных поражений печени также были проанализированы биохимические маркеры поражений печени.

Как оказалось, 30-дневная выживаемость (общий показатель — 69%) статистически достоверно не отличалась (р=0,89) между сравниваемыми группами, а именно, монотерапией моксифлоксацином (n=42), комбинацией моксифлоксацина с бета-лактамами (n=44) и другими режимами антибактериальной терапии (n=83). Были выявлены статистически достоверно более высокие показатели АСТ (p=0,048), АЛТ (р=0,003) и прямого билирубина (р=0,01) в группе моксифлоксацина в течение первых 10-20 суток. Однако данные межгрупповые различия исчезли со временем и не отмечались в последние 10 дней наблюдения.

Таким образом, у пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией, осложнённой респираторным дистресс-синдромом взрослых, монотерапия моксифлоксацином и комбинация моксифлоксацина с бета-лактамами статистически достоверно отличались от других режимов комбинированной антибактериальной терапии, включающих бета-лактамы, по показателю 30-дневной летальности. Временное повышение биохимических маркеров поражений печени не имело клинического значения.

Rahmel T., Asmussen S., Karlik J., Steinmann J., Adamzik M., Peters J.

Moxifloxacin monotherapy versus combination therapy in patients with severe community-acquired pneumonia evoked ARDS.

BMC Anesthesiol. 2017 Jun 14; 17(1): 78.


254

внебольничная пневмония, респираторный дистресс-синдром взрослых, моксифлоксацин, бета-лактамы, лекарственно-индуцированные поражения печени

  
Вход
 Имя пользователя
 Пароль
 Запомнить меня
Сравнение эффективности монотерапии моксифлоксацином с комбинированной терапией у пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией, осложненной респираторным дистресс-синдромом взрослых | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
Порог
За коментарии ответственны только те, кто их поместил. Мы не несём ответственности за них.

Самая читаемая статья темы «Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение» (просмотров: 506839)
Последние 10 статей на тему «Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение»

Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
Рейтинг@Mail.ru
© 2000-2017 НИИАХ СГМА  website@antibiotic.ru