Лефамулин высоко активен в отношении возбудителей внебольничной пневмонии и других респираторных инфекций Опубликовано: Понедельник, 19 июня 2017 г. - 08:55 Тема: Антимикробные препараты Лефамулин (ранее BC-3781) — препарат компании Nabriva Therapeutics, который является первым плевромутилином для системного применения. В 2014 г. лефамулин получил от FDA статус Fast Track (статус ускоренного рассмотрения), который присваивается лекарственным средствам, разработанным для лечения пациентов с тяжёлыми, серьёзными и жизнеугрожающими заболеваниями, при которых нет стандартного эффективного лечения или терапевтические опции ограничены. В 2015-2016 гг. были закончены исследования II фазы по эффективности препарата при инфекциях кожи и мягких тканей. В настоящее время проводятся исследования III фазы, в которых оценивается эффективность и безопасность лефамулина при внебольничной пневмонии и других инфекциях респираторного тракта, вызванных бактериальными патогенами. Лефамулин может применяться и внутривенно, и внутрь, и характеризуется уникальным механизмом действия, позволяющим сохранять активность в отношении целого перечня патогенов, включая микроорганизмы, резистентные к другим антимикробным препаратам (даже антибиотикам, ингибирующим синтез белка в микробной клетке). По результатам проведённых исследований лефамулин действует на этапе бактериальной трансляции, подавляя бактериальный рост путём связывания со специфическими участками бактериальных рибосом, ответственных за синтез белка в бактериальной клетке. В первое исследование было включено 776 штаммов бактериальных патогенов, выделенных у пациентов с внебольничными инфекциями дыхательных путей (n=447), пневмонией (n=282), инфекциями кровотока (n=14) и другими инфекционными заболеваниями (n=3). Лефамулин ингибировал все 360 штаммов Streptococcus pneumoniae в концентрациях 0,25 мкг/мл или менее и все 85 штаммов Haemophilus influenza в концентрациях 2 мкг/мл или менее. Лефамулин оказался активен в отношении 85 изолятов Moraxella catarrhalis с МПК 90 0,06 мкг/мл и в отношении 246 штаммов Staphylococcus aureus с МПК 90 0,12 мкг/мл. В другом исследовании было протестировано 945 штаммов респираторных патогенов, выделенных у пациентов с внебольничной пневмонией, в 62 центрах в США. Лефамулин ингибировал все 649 штаммов S. pneumoniae в концентрациях 0,5 мкг/мл или менее и все 153 изолята M. catarrhalis в концентрациях 0,12 мкг/мл или менее, а также 93,3% штаммов H. influenza в концентрациях 2 мкг/мл или менее. По данным обоих исследований лефамулин сохранял активность в отношении бактериальных возбудителей, устойчивых к другим антибиотикам. Ещё одним преимуществом препарата является тот факт, что лефамулин in vitro не продемонстрировал значимую активность в отношении представителей нормальной микрофлоры кишечника, как то E. coli или Bacteroides fragilis. Ожидается, что результаты исследований III фазы будут опубликованы в третьем квартале 2017 г. Paukner S, et al. In Vitro Activity of Lefamulin Against a Collection of Respiratory Pathogens from Pediatric Patients in U.S. Presented at: ASM Microbe; June 1-5, 2017; New Orleans. Paukner S, et al. In Vitro Activity of Lefamulin Against Bacterial Pathogens Collected from Patients with Community-Acquired Bacterial Pneumonia (CAPB) — Sentry 2015 U.S. Data. Presented at: ASM Microbe; June 1-5, 2017; New Orleans.

