Ретроспективное пилотное исследование применения рифаксимина для профилактики рецидивов печёночной энцефалопатии

Стандартное лечение печёночной энцефалопатии включает применение препаратов, которые уменьшают количество аммиака и бактериальную транслокацию в кишечнике. Рифаксимин может использоваться по данному показанию off-label для снижения выраженности печёночной энцефалопатии.

Целью исследования было определение эффективность использования рифаксимина в традиционного назначаемых дозах (400 мг 3 раза в день) по сравнению с новым режимом дозирования (550 мг 2 раза в день) для предотвращения рецидивов печёночной энцефалопатии.

Было проведено ретроспективное наблюдательное одномоментное пилотное исследование, в котором за период с апреля 2009 г. по июнь 2014 г. приняли участие 226 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет с документированным диагнозом «печёночная энцефалопатия», у которых проводилась терапия рифаксимином во время госпитализации в стационар. О пациентах собиралась следующая информация: доза рифаксимина, другие используемые препараты для лечения печёночной энцефалопатии, длительность лечения, время до повторной госпитализации в стационар и различные лабораторные параметры.

Как оказалось, между сравниваемыми группами лечения не было отмечено различий в частоте повторных госпитализаций в стационар через 30 дней, 60 дней и 6 месяцев. Дополнительно не было выявлено статистически достоверной разницы в риске повторной госпитализации между группами (отношение шансов 0,77, 95% ДИ 0,201-4,365, р=0,718). У всех пациентов отмечалась низкая общая вероятность повторной госпитализации за весь период наблюдения.

На основании средней цены рифаксимина оказалось, что стоимость 9 дней лечения в дозе 400 мг 3 раза в cутки составляет 952,56 долларов США в сравнении с 605,16 долларами при использовании режима дозирования 550 мг 2 раза в сутки.

Таким образом, применение рифаксимина в дозе 550 мг 2 раза в сутки следует рассматривать как приемлемый альтернативный вариант лечения госпитализированных пациентов для профилактики развития рецидивов печёночной энцефалопатии в связи с тем, что не было обнаружено различий в частоте повторной госпитализации в стационар при сравнении двух режимов дозирования рифаксимина про более низкой стоимости препарата при применении его в дозе 550 мг 2 раза в сутки в течение 9 дней.

