Сравнение эффективности и безопасности комбинации цефтазидим/авибактам + метронидазол vs меропенем при осложнённых интраабдоминальных инфекциях у взрослых пациентов Опубликовано: Пятница, 28 апреля 2017 г. - 09:25 Тема: Антимикробные препараты Цефтазидим/авибактам — комбинация цефалоспорина III поколения с авибактамом, (новым не-бета-лактамным ингибитором β-лактамаз). Механизм действия препарата заключается в подавлении активности β-лактамаз (включая OXA-48, карбапенемаз, вырабатываемых Klebsiella pneumoniae — KPC и др.) за счёт авибактама и сохранении тем самым активности цефтазидима в отношении резистентных возбудителей, в т.ч. устойчивых к карбапенемам представителей семейства Enterobacteriaceae и полирезистентных штаммов P. aeruginosa. В рандомизированном двойном слепом исследование III фазы (NCT01726023) сравнивалась эффективность и безопасность комбинации цефтазидим/авибактам + метронидазол vs меропенем при осложнённых интраабдоминальных инфекциях (оИАИ) у взрослых пациентов в странах Азии. Пациенты в возрасте от 18 до 90 лет, госпитализированные в стационар с оИАИ, требующими проведения хирургического вмешательства, были рандомизированы в соотношении 1:1 на получение каждые 8 ч либо цефтазидима/авибактама (2000/500 мг, 2-часовая инфузия) с последующим введением метронидазола (500 мг, 60-минутная инфузия), либо меропенема (1000 мг, 30-минутная инфузия). Из 441 рандомизированного пациента 432 человека получили, по меньшей мере, одну инфузию исследуемого препарата (цефтазидим/авибактам + метронидазол — n=215; меропенем — n=217). В популяции, подлежащей клинической оценке, на визите оценке излеченности (28-35 день после рандомизации) был продемонстрирован критерий «не хуже» (non-inferiority) в группе цефтазидим/авибактам + метронидазол по сравнению с группой меропенема (частота клинического выздоровления 93,8% (166/177) и 94% (173/184), соответственно, межгрупповые различия -0,2, 95% ДИ -5,53 – 4,97). Частота клинического излечения в группе цефтазидим/авибактам + метронидазол была сопоставимой при сравнении пациентов, у которых выделялись нечувствительные к цефтазидиму изоляты и чувствительные штаммы (95,7% vs 92,1%, соответственно). Частота нежелательных явлений была сопоставимой в сравниваемых группах. Таким образом, комбинация цефтазидим/авибактам + метронидазол сопоставима с использованием меропенема у взрослых пациентов с оИАИ и эффективна при выделении резистентных к цефтазидиму штаммов. Qin X., Tran B.G., Kim M.J., Wang L., Nguyen D.A., Chen Q., Song J., Laud P.J., Stone G.G., Chow J.W. A randomised, double-blind, phase 3 study comparing the efficacy and safety of ceftazidime/avibactam plus metronidazole versus meropenem for complicated intra-abdominal infections in hospitalised adults in Asia. Int J Antimicrob Agents. 2017 Mar 29. pii: S0924-8579(17)30096-1.

393 цефтазидим/авибактам, метронидазол, не-бета-лактамный ингибитор бета-лактамаз, меропенем, осложнённые интраабдоминальные инфекции, оИАИ

