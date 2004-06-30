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Влияние уровня 25-гидроксивитамина D в сыворотке пуповинной крови на лёгочную функцию и частоту инфекций дыхательных путей в раннем детском возрасте

Опубликовано: Понедельник, 24 апреля 2017 г. - 08:50
Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Версия для печати

Перинатальный дефицит витамина D приводит к повышению риска развития эпизодов свистящего дыхания и бронхообструкции в детском возрасте. В то же время связь между уровнями витамина D и лёгочной функцией в младенчестве не изучалась.

Целью исследования, проведённого учеными из Тайваня, было изучение влияния перинатального уровня витамина D на респираторную функцию и исходы заболеваний в раннем детском возрасте.

В когортное исследование «Предрасполагающие факторы развития аллергии у детей в Тайване» включались доношенные дети без хронических заболеваний или значимых врождённых аномалий развития бронхо-лёгочной системы. Для определения уровней 25-гидроксивитамина D забиралась материнская и пуповинная кровь. Родители детей заполняли специальные опросники на момент рождения и по достижении ребёнком 6-месячного возраста. Исследование лёгочной функции детей проводилось в возрасте 6 месяцев.

Всего в исследование было включено 122 пары мать-ребёнок. Исследование лёгочной функции проводилось у 71 ребёнка. Уровень 25-гидроксивитамина D в пуповинной крови высоко коррелировал с уровнем в материнской крови (r2=0,457, p<0,0001). Дети с низким уровнем 25-гидроксивитамина D (<13,7 нг/мл) имели несколько худшие показатели лёгочной функции (p<0,01), и у них отмечался более высокий риск возникновения инфекций дыхательных путей до 6-месячного возраста (p<0,01).

Данное исследование было первым, в котором было установлено, что низкие значения 25-гидроксивитамина D в пуповинной крови статистически достоверно ухудшают лёгочную функцию и увеличивают риск возникновения респираторных инфекций у детей до 6-месячного возраста.

Lai S.H., Liao S.L., Tsai M.H., Hua M.C., Chiu C.Y., Yeh K.W., Yao T.C., Huang J.L.

Low cord-serum 25-hydroxyvitamin D levels are associated with poor lung function performance and increased respiratory infection in infancy.

PLoS One. 2017 Mar 7;12(3):e0173268.


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25-гидроксивитамин D, витамин D, пуповинная крови, инфекции дыхательных путей, лёгочная функция

  
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Влияние уровня 25-гидроксивитамина D в сыворотке пуповинной крови на лёгочную функцию и частоту инфекций дыхательных путей в раннем детском возрасте | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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