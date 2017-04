Левофлоксацин vs азитромицин в лечении легионеллёзной пневмонии

В настоящее время ещё остаются сомнения, касающиеся эквивалентности левофлоксацина и макролидов в терапии внебольничной пневмонии, вызванной легионеллами. Целью исследования, проведённого в Испании, было сравнение исходов у пациентов с легионеллёзной пневмонией, получавших левофлоксацин, азитромицин и кларитромицин. Результаты работы были опубликованы в мартовском номере журнала Clinical Microbiology and Infection. На базе 2 стационаров было выполнено ретроспективное наблюдательное многоцентровое исследование, в котором анализировались данные пациентов с легионеллёзной пневмонией, последовательно госпитализированных в стационар за период с 2000 по 2014 гг. Первичным оцениваемым в ходе исследования исходом была 30-дневная летальность. Всего за исследуемый период времени было идентифицировано 446 пациентов с легионеллёзной пневмонией, из которых 175 получали левофлоксацин, 177 — азитромицин и 58 — кларитромицин. Не было отмечено статистически достоверных различий во времени до снижении температуры до нормальных цифр (2 vs 2 дня, p=0,453), времени до достижения клинической стабильности состояния (3 vs 3 дня, p=0,486), продолжительности внутривенной терапии (3 vs 4 дня, p=0,058) и длительности госпитализации (7 vs 6 дней, p=0,088] у пациентов, получавших левофлоксацин и азитромицин, соответственно. Пациенты, которые получали кларитромицин, дольше находились на в/в терапии антибиотиком (5 vs 3 дня, р=0,002), и длительность пребывания в стационаре у них была выше (9 vs 7 дней, р=0,043) по сравнению с пациентами, получавшими левофлоксацин. Общий показатель летальности составил 4,3% (19 пациентов). Не было выявлено статистически достоверных различий в уровнях летальности между пациентами, получавшими левофлоксацин (2,3%) в сравнении с азитромицином (5,1%, р=0,164). Таким образом, в данном исследовании не было выявлено статистически достоверных различий по большинству оцениваемых параметров между пациентами с легионеллёзной пневмонией, которые получали левофлоксацин и азитромицин. В то же время в связи с небольшим количеством смертей в этом исследовании данные, касающиеся летальности, должны интерпретироваться с осторожностью. Garcia-Vidal C., Sanchez-Rodriguez I., Simonetti A.F., Burgos J., Viasus D., Martin M.T., Falco V., Carratalà J. Levofloxacin versus azithromycin for treating legionella pneumonia: a propensity score analysis. Clin Microbiol Infect. 2017 Mar 3. pii: S1198-743X(17)30127-1.

104 азитромицин, левофлоксацин, легионеллёзная пневмония, макролиды