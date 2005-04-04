Цикл вебинаров, посвящённых антибактериальной терапии инфекций верхних/нижних дыхательных путей

Приглашаем Вас принять участие и просмотреть цикл вебинаров, посвящённый антибактериальной терапии инфекций верхних/нижних дыхательных путей, а также эрадикационной терапии H. pylori.

Лекторский состав цикла вебинаров:

Роман Сергеевич Козлов — д.м.н., профессор, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, Президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск

Участие в вебинарах бесплатное.

Подробнее: Приглашение, общая информация, инструкция PDF, 384 Кб

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вебинар, антибактериальная терапия, инфекции верхних дыхательных путей, инфекции нижних дыхательных путей, эрадикационная терапия H. pylori