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Цикл вебинаров, посвящённых антибактериальной терапии инфекций верхних/нижних дыхательных путей

Опубликовано: Четверг, 30 марта 2017 г. - 08:45
Тема: События и мероприятия Версия для печати

Приглашаем Вас принять участие и просмотреть цикл вебинаров, посвящённый антибактериальной терапии инфекций верхних/нижних дыхательных путей, а также эрадикационной терапии H. pylori.

Лекторский состав цикла вебинаров:

Роман Сергеевич Козлов — д.м.н., профессор, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации по клинической микробиологии и антимикробной резистентности, Президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск


Дата и время Тема вебинара Лектор
3 апреля, 17:00 Антибактериальная терапия инфекций дыхательный путей в педиатрии Р.С. Козлов
5 апреля, 17:00 Доказательные подходы к ведению взрослых с ЛОР-инфекциями Р.С. Козлов
6 апреля, 17:00 Антимикробная терапия инфекций нижних отделов дыхательных путей Р.С. Козлов
7 апреля, 11:00 Антибактериальная терапия тяжелых пневмоний (для стационаров) Р.С. Козлов

Участие в вебинарах бесплатное.

Подробнее: Приглашение, общая информация, инструкция PDF, 384 Кб


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вебинар, антибактериальная терапия, инфекции верхних дыхательных путей, инфекции нижних дыхательных путей, эрадикационная терапия H. pylori

  
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