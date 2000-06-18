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Частота инфекций, вызванных полирезистентными грамотрицательными патогенами у детей, увеличилась на 700%

Опубликовано: Среда, 29 марта 2017 г. - 09:05
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

Количество детей, инфицированных полирезистентными грамотрицательными микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, за последние 8 лет значительно увеличилось. Это связано, прежде всего, с более длительным периодом пребывания в стационаре. Инфекции, вызванные данными проблемными патогенами, могут повышать риск летального исхода у этой популяции пациентов в связи со сложностями в подборе эффективного лечения.

Проблема также состоит в том, что гораздо меньше антибиотиков одобрено для применения в педиатрической популяции по сравнению с перечнем, доступным взрослым пациентам.

Исследователи отмечают, что большинство опубликованных исследований касаются эпидемиологии инфекций, вызванных полирезистентными грамотрицательными микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, у взрослых пациентов, в то время как по детям данных немного.

Для оценки распространённости, факторов риска и исходов инфекций, вызванных полирезистентными грамотрицательными микроорганизмами семейства Enterobacteriaceae, у детей были проанализированы данные 48 педиатрических стационаров.

Была определена доля детей в возрасте от 0 до 18 лет с диагностированными инфекциями, вызванными полирезистентными грамотрицательными энтеробактериями, а также оценена связь между выделенным патогеном, длительностью нахождения в стационаре и летальным исходом. Все проанализированные случаи инфекций возникли в период с 1 января 2007 г. по 31 марта 2015 г.

По данным 48 детских стационаров 107610 пациентов были выписаны из больницы после лечения инфекций, вызванных Enterobacteriaceae spp., из них 0,7% оказались вызваны полирезистентными штаммами. Количество такого рода инфекций увеличивалось на протяжении исследования, начиная с 0,2% в 2007 г. до 1,5% в 2015 г. В 23% случаев это были нозокомиальные инфекции, вызванными полирезистентными грамотрицательными энтеробактериями. Наибольший риск инфицирования данными возбудителями отмечался у детей старшего возраста и имеющих сопутствующую патологию.

По сравнению с другими пациентами у детей с инфекциями, вызванными полирезистентными штаммами Enterobacteriaceae spp., на 20% увеличивался период госпитализации, однако на уровень летальности это не влияло.

Meropol S.B., Haupt A.A., Debanne S.M.

Incidence and Outcomes of Infections Caused by Multidrug-Resistant Enterobacteriaceae in Children, 2007-2015.

J Pediatric Infect Dis Soc. 2017 Feb 22.


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полирезистентные грамотрицательные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae, энтеробактерии, дети, инфекции

  
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