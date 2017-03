Иммунологическая реактивность матери на вирус простого герпеса 2 типа и риск развития расстройств аутистического спектра у мальчиков в последующем Опубликовано: Четверг, 16 марта 2017 г. - 09:25 Тема: Разное На настоящий момент причина (или причины) большинства случаев аутизма неизвестна. Доказательства, полученные в эпидемиологических исследованиях, и результаты работ на животных моделях, в ходе которых проводилось изучение нарушений нервно-психического развития, свидетельствуют о том, что в развитии расстройств аутистического спектра имеют значение как генетические факторы, так и влияние окружающей среды. Последние включают перенесённые инфекции во время беременности и активация иммунной системы. Как показали результаты ряда исследований, различные инфекции, перенесённые женщиной во время беременности, приводят к повышенному риску возникновения нарушений нервно-психического развития, включая расстройств аутистического спектра (РАС). Предполагаемые патогенетические механизмы включают развитие инфекции у плода, воспаление плаценты, запуск цитокинового каскада у матери или синтез антител, которые проникают через плаценту. В ходе исследования изучалась когорта пациентов с аутизмом, которая включала информацию о матерях, отцах, детях. Все вышеуказанные данные собирались для реестра в Норвегии за период с 1999 г. по 2008 г. При проведении исходного скринингового опроса, последующего направления к специалистам и анализа национального регистра пациентов с РАС было идентифицировано 442 матери, дети которых страдали РАС. В качестве группы контроля случайным были отобраны 464 пары мать-ребёнок. В середине беременности и после родов у матери проводился забор образцов крови для определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii, вирусу краснухи, цитомегаловирусу (ЦМВ), вирусам простого герпеса 1 и 2 типов методом ИФА. Как оказалось, высокие уровни IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, обнаруженные в образцах плазмы женщин, взятых в середине беременности, были связаны с увеличенным риском развития РАС у детей мужского пола (мальчиков) в последующем (повышение уровня IgG к ВПГ 2 типа с 240 до 640 ЕД/мл приводило к увеличению риска развития РАС — отношение шансов 2,07, 95% ДИ 1,06-4,06, р=0,03). Не было выявлено связи между РАС и наличием антител класса IgG к Toxoplasma gondii, вирусу краснухи, ЦМВ, вирусу простого герпеса 1. Авторы отмечают, что необходимо проведение дополнительных исследований для изучения воспроизводимости полученного в этом исследовании риска и половой специфичности (связь была обнаружена только у мальчиков), а также повторной оценки риска, связанного с другими инфекциями. В изученной когорте высокий уровень антител к ВПГ 2 типа, обнаруженный у матери в середине беременности, приводил к увеличению риска развития РАС у мальчиков. Эти результаты поддерживают гипотезу, что инфекции во время беременности могут вносить свой вклад в патогенез расстройств аутистического спектра. Это позволяет приложить определенные усилия для более тщательного мониторирования состояния женщин на предмет выявления скрытых инфекций во время беременности и, при необходимости, своевременного их лечения. Mahic M., Mjaaland S., B?velstad H.M., et al. Maternal Immunoreactivity to Herpes Simplex Virus 2 and Risk of Autism Spectrum Disorder in Male Offspring. mSphere. 2017 Feb 22;2(1). pii: e00016-17.

