Связь между специфическими аутоиммунными заболеваниями и развитием деменции в последующем: результаты ретроспективного когортного исследования Опубликовано: Понедельник, 06 марта 2017 г. - 08:50 Тема: Новости медицины По результатам опубликованного в мартовском номере журнала Journal of Epidemiology & Community Health исследования получены дополнительные доказательства связи между аутоиммунными заболеваниями и развитием деменции, включая болезнь Альцгеймера, в последующем. Целью ретроспективного когортного исследования, проведённого в Великобритании, было определение, приводит ли госпитализация в стационар по поводу аутоиммунного заболевания к повышенному риску госпитализации в будущем по поводу деменции. В ходе работы анализировались национальные данные по стационарной медицинской помощи и летальности за период с 1999 г. по 2012 г. Была сформирована когорта пациентов, которые поступили в стационар по поводу различных аутоиммунных заболеваний, а также контрольная когорта, пациенты которой поступали в стационар не с аутоиммунными заболеваниями. Все участники исследования отслеживались в последующем на предмет развития у них деменции. За исследуемый период 1833827 пациентов поступили в стационар с аутоиммунными заболеваниями, причём количество пациентов в когорте с каждой нозологической формой варьировало от 1019 пациентов с синдром Гудпасчера до 316043 пациентов с ревматоидным артритом. Относительный риск развития деменции после зафиксированной госпитализации по поводу аутоиммунного заболевания по сравнению с контрольной когортой пациентов составил 1,20 (95% ДИ 1,19-1,21). При определении типа деменции относительный риск составил 1,06 (95% ДИ 1,04-1,08) для болезни Альцгеймера и 1,28 (95% ДИ 1,26-1,31) для сосудистой деменции. Из 25 изученных аутоиммунных заболеваний для 18 нозологий была выявлена положительная связь (р<0,05, а для 14 заболеваний p<0,001) с развитием деменции, включая болезнь Аддисона (ОР 1,48, 95% ДИ 1,34-1,64), рассеянный склероз (ОР 1,97, 95% ДИ 1,88-2,07), псориаз (ОР 1,29, 95% ДИ 1,25-1,34) и системная красная волчанка (ОР 1,46, 95% ДИ 1,32-1,61). Таким образом, в данном исследовании было продемонстрировано, что деменция сосудистого генеза может быть одним из компонентов связи между аутоиммунным заболеванием и сосудистыми расстройствами. Клиницистам следует обращать внимание на возможное параллельное протекание аутоиммунного заболевания и деменции у пациента. Wotton C.J., Goldacre M.J. Associations between specific autoimmune diseases and subsequent dementia: retrospective record-linkage cohort study, UK. J Epidemiol Community Health. 2017 Mar 1. pii: jech-2016-207809.

87 аутоиммунные заболевания, деменция, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, псориаз

