Оценка бремени ротавирусных инфекций в России Опубликовано: Понедельник, 20 февраля 2017 г. - 08:50 Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии В РФ вакцинация против ротавирусной инфекции (РВИ) включена в Национальный календарь прививок в раздел по эпидемическим показаниям. Между тем вакцинация осуществляется только в отдельно взятых регионах страны. Немаловажной причиной низкой востребованности программы вакцинации является недооценка бремени заболевания. В декабре 2016 г. в The Pediatric Infectious Disease Journal были опубликованы результаты первого российского исследования по оценке бремени РВИ у детей младше 5 лет в амбулаторных условиях. Целью проспективного, многоцентрового исследования, проведённого в 9 крупных городах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Ярославль, Ханты-Мансийск и Владивосток), была оценка бремени ротавирусных гастроэнтеритов у детей младше 5 лет, а также изучение циркулирующих генотипов ротавируса и затрат, связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с РВИ. В исследование был включён 501 ребёнок, из них у 487 детей (97%) образцы фекалий были проанализированы на наличие ротавируса с использованием метода ПЦР. Из них у 151 ребёнка (31,4%) (95% ДИ; 26,9% — 35,3%) в образцах был определён ротавирус. Генотипы ротавируса распределились следующим образом: G4P[8] — 38,9%, G1P[8] — 34,2%, G3P[8] — 6%, G9P[8] — 6%, G2P[4] — 2% и G4P[4] — 0,7%. Ротавирусные гастроэнтериты характеризовались более тяжёлым течением (оценка по шкале Везикари — 11,4±2,2 балла) в сравнении с неротавирусными гастроэнтеритами (оценка по шкале Везикари — 9±3). Средние затраты родителей пациентов с ротавирусным гастроэнтеритом составили 143,7 долларов США в сравнении с затратами родителей пациентов с неротавирусными гастроэнтеритами — 128,8 долларов США. Таким образом, ротавирусные гастроэнтериты были причиной обращения за амбулаторной медицинской помощью родителей детей младше 5 лет в 31% случаев (от всех гастроэнтеритов), характеризовались достоверно более тяжёлой симптоматикой и затратами, связанными с оказанием медицинской помощи, в сравнении с гастроэнтеритами другой этиологии. Результаты данного исследования ещё раз подтверждают острую необходимость внедрения эффективной и безопасной вакцинации против ротавирусной инфекции не только в рамках региональных программ, а в масштабах целой страны. Lobzin Y.V., Kharit S.M., Goveia M.G., O'Brian M.A., Podkolzin A.T., Blokhin B.M., Bekhtereva M.K., Rudakova A.V., Tikunova N.V. Burden of Childhood Rotavirus Disease in the Outpatient Setting of the Russian Federation. Pediatr Infect Dis J. 2016 Dec 15. doi: 10.1097/INF.0000000000001472.

113 ротавирусные гастроэнтериты, ротавирусная инфекция, дети, вакцинация против ротавирусной ифнекции, ротавирус

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::