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Российско-британский экспертный круглый стол по проблеме резистентности к антимикробным препаратам

Опубликовано: Четверг, 16 февраля 2017 г. - 13:02
Тема: События и мероприятия Версия для печати

20-21 февраля 2017 г. в Резиденции Посла Великобритании пройдёт Второй российско-британский экспертный круглый стол по проблеме резистентности к антимикробным препаратам «Антимикробная резистентность: внедрение национальных планов действий». Мероприятие организовано Отделом науки и инноваций Посольства Великобритании в Москве (SIN-Russia) и Департаментом международной торговли в России (DIT Russia) совместно с Межрегиональной ассоциацией по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) и Британским обществом по антимикробной химиотерапии (BSAC).

В рамках круглого стола ведущие британские и российские эксперты в области медицины, ветеринарии и фармакологии, представители фармацевтических компаний и министерств России и Великобритании, а также Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) поделятся опытом внедрения национальных стратегий и планов действий по резистентности к антимикробным препаратам. В центре внимания также будет вклад фармацевтической промышленности в кампанию по сдерживанию резистентности к антимикробным препаратам. В программе мероприятия презентация BSAC и МАКМАХ о совместной работе и пилотном российско-британском проекте по введению системы контроля антимикробной терапии (СКАТ) в российских многопрофильных стационарах. Мероприятие является продолжением первого российско-британского круглого стола, который прошёл в Москве в декабре 2015 г..

Среди приглашённых британских экспертов — профессор Дилип Натуани (Президент Британского общества по антимикробной химиотерапии (BSAC)), профессор Нил Вудфорд (Руководитель Отдела антимикробной резистентности и больничных инфекционных заболеваний, Служба общественного здравоохранения Англии), профессор Питер Борриэлло (Генеральный директор департамента ветеринарной медицины, Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании). С российской стороны в мероприятии примут участие член-корреспондент РАН Р.С. Козлов (директор НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (НИИАХ, Президент МАКМАХ), а также ряд ведущих экспертов. Список участников также включает представителей британских фармацевтических компаний.

Резистентность микроорганизмов к антимикробным препаратам остаётся одной из самых актуальных глобальных медицинских и социально-экономических проблем. По оценкам экспертов, в случае роста антимикробной резистентности с наблюдаемой в настоящий момент скоростью мировые потери к 2050 году достигнут 100 триллионов долларов: они приведут к снижению мирового ВВП на 8% и ежегодным людским потерям до 10 миллионов человек. Борьба с резистентностью к антимикробным препаратам является одной из приоритетных задач Правительства Великобритании. За последние годы Великобритания проделала значительную работу для мобилизации мирового сообщества с целью сдерживания резистентности к антимикробным препаратам. В 2016 г. на полях Генеральной ассамблеи ООН прошло тематическое мероприятие по антимикробной резистентности, организатором которого выступила Великобритания. Британские эксперты занимают лидирующие позиции в области системы контроля антимикробной резистентности.


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антимикробная резистентность, круглый стол, МАКМАХ, BSAC

  
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Российско-британский экспертный круглый стол по проблеме резистентности к антимикробным препаратам | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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