Использование нестероидных противовоспалительных препаратов при острых респираторных инфекциях и риск развития инфаркта миокарда

В ранее проведённых исследованиях было показано, что применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при острых респираторных инфекциях может способствовать возникновению острого инфаркта миокарда (ИМ). В некоторых странах врачи назначают НПВС пациентам с инфекциями дыхательных путей (ИДП) для облегчения симптомов. Однако до настоящего времени не проводилось исследований, в которых бы оценивалось, влияет ли использование НПВС во время эпизода инфекций дыхательных путей, на повышение риска возникновения ИМ.

Было идентифицировано 9793 пациента с недавней госпитализацией по поводу ИМ за период с 2007 по 2011 гг. С использованием перекрёстного дизайна исследования проведено сравнение следующих воздействий, которые проводились непосредственно перед случаем ИМ (1-7 дней до установления диагноза ИМ) и в определённый контрольный период (366-372 дня до до установления диагноза ИМ): НПВС во время эпизода ИДП, ведение пациентов с ИДП без НПВС, использование только НПВС по другим показаниям (не ИДП) и отсутствие вмешательства.

Как оказалось, НПВС в случае их использования для облегчения симптоматики при ИДП в 3,4 раза повышают риск развития ИМ (скоррегированное отношение шансов 3,41, 95% доверительный интервал 2,8-4,16). В то же время ИДП без назначения НПВС повышают риск возникновения ИМ в 2,7 раза (скоррегированное ОШ 2,65, 95% ДИ 2,29-3,06), а просто использование НПВС по другим показаниям (не ИДП) приводит к увеличению риска ИМ в 1,5 раза (скоррегированное ОШ 1,47, 95% ДИ 1,33-1,62). Более того, применение парентеральных НПВС при ИДП приводило к наибольшему риску ИМ (скоррегированное ОШ 7,22, 95% ДИ 4,07-12,81).

Таким образом, использование НПВС во время эпизодов инфекций дыхательных путей для облегчения симптомов, и, особенно, парентеральное применение нестероидных противовоспалительных средств, связано с повышение риска развития у пациентов в дальнейшем инфаркта миокарда.

Yao-Chun Wen Fei-Yuan Hsiao K. Arnold Chan Zhen-Fang Lin Li-Jiuan Shen Cheng-Chung Fang

Acute Respiratory Infection and Use of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs on Risk of Acute Myocardial Infarction: A Nationwide Case-Crossover Study

J Infect Dis (2017) jiw603.