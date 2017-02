Применение азитромицина при родах снижает частоту инфекционных осложнений у матери и новорождённого

Недавно группой учёных из нескольких стран было завершено исследование, в котором подтвердилась концепции, что назначение азитромицина во время родов уменьшает бактериальную колонизацию у женщин и новорождённых. Целью нового исследования, результаты которого были опубликованы в февральском номере журнала Pediatrics, была оценка эффективности азитромицина, назначаемого во время родов, на развитие инфекций у матери и новорождённого. В двойном слепом плацебо контролируемом рандомизированном исследовании, которое проводилось за период с апреля 2013 г. по апрель 2014 г., приняли участие 829 женщин, которые во время родов получали либо 2 г азитромицина внутрь однократно, либо плацебо. Все женщины и новорождённые (n=830) наблюдались на протяжении 8 недель периода последующего наблюдения. За период исследования не было отмечено случаев материнской смертности или развития серьёзных нежелательных явлений, связанных с назначением азитромицина/плацебо. Как оказалось, в группе азитромицина оказались статистически достоверно ниже (1) частота инфекционных осложнений после родов у матери (3,6% vs 9,2%; относительный риск [ОР] 0,40; 95% доверительный интервал [ДИ] 0,22-0,71; P=0,002), (2) мастита (1,4% vs 5,1%; ОР 0,29; 95% ДИ 0,12-0,70; P=0,005) и (3) лихорадки (1,9% vs 5,8%; ОР 0,33; 95% ДИ 0,15-0,74; P=0,006). Среди новорождённых в группе азитромицина оказались ниже общая распространённость инфекций (18,1% vs 23,8%; ОР 0,76; 95% ДИ 0,58-0,99; P=0,051) и распространённость инфекций кожи (3,1% vs 6,4%; ОР 0,49; 95% ДИ 0,25-0,93; P=0,034). Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что применение азитромицина при родах снижает частоту инфекционных осложнений как у матери, так и у новорождённого в послеродовый период. Oluwalana C., Camara B., Bottomley C., Goodier S., Bojang A., Kampmann B., Ceesay S., D'Alessandro U., Roca A. Azithromycin in Labor Lowers Clinical Infections in Mothers and Newborns: A Double-Blind Trial. Pediatrics. 2017 Feb; 139(2). pii: e20162281.

189 азитромицин, антибиотикопрофилактика, роды, инфекционные осложнения