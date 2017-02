Риск возникновения сердечно-сосудистых событий, аритмии и смертности по всем причинам при терапии кларитромицином в сравнении с альтернативными антибиотиками, назначаемыми при инфекциях дыхательных путей

Целью исследования, выполненного учёными из Великобритании, стало определение, связано ли применение кларитромицина при инфекциях дыхательных путей с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых событий (ССС), аритмии и смертности по всем причинам по сравнению с другими антибактериальными препаратами, применяемыми по тем же показаниям.

Было проведено ретроспективное когортное исследование, в котором сравнивалась монотерапия кларитромицином инфекций нижних дыхательных путей (ИНДП) или верхних дыхательных путей (ИВДП) с монотерапией другими антибиотиками по таким же показаниям.

В ходе выполнения работы использовались сведения из баз данных UK Clinical Practice Research Datalink (первичные обращения, амбулаторная практика) и Hospital Episode Statistics (стационар).

В исследование включались данные о пациентах в возрасте ≥35 лет, которым назначалась монотерапия антибиотиком по поводу ИВДП или ИНДП за период с 1998 г. по 2012 г.

Основным оцениваемым критерием был скоррегированный риск первичного сердечно-сосудистого события, возникшего в течение 37 дней после начала антибактериальной терапии, на фоне применения обычно назначаемых антибиотиков в сравнении с кларитромицином. Вторичными оцениваемыми в ходе исследования параметрами были скоррегированный риск развития впервые диагностированной аритмии или смертности по всем причинам в течение 37 дней после начала антибактериальной терапии.

При анализе 700689 случаев терапии ИНДП, пригодных для проведения анализа, был установлен 2071 случай ССС (нескоррегированная частота события — 29,6 на 10000 случаев лечения антибиотиком ИНДП). При анализе 691998 случаев терапии ИВДП, пригодных для проведения анализа, зарегистрировано 668 случаев ССС (нескоррегированная частота события — 9,9 на 10000 случаев лечения антибиотиком ИНДП).

Ни при лечении ИНДП, ни при лечении ИВДП не было выявлено статистически достоверных различий по риску развития ССС между группой, в которой использовался кларитромицин, в сравнении с другими антибиотиками (отношение шансов (ОШ) 1,00, 95% ДИ 0,82-1,22 для ИНДВ; ОШ 0,82 ДИ 0,54-1,22 для ИНДВ).

Скоррегированный риск развития ССС при ИНДП при сравнении кларитромицина с другими антибиотиками варьировал от 1,42 (цефалексин, 95% ДИ 1,08-1,86) до 0,92 (доксициклин, 95% ДИ 0,64-1,32); при ИВДП от 1,17 (амоксициллин/клавуланат, 95% ДИ 0,68-2,01) до 0,67 (эритромицин, 95% ДИ 0,40-1,11).

Скоррегированный риск развития летальности при сравнении кларитромицина с другими антибиотиками при ИНДП варьировал от 0,42 до 1,32, при ИВДП — от 0,75 до 1,43. Для аритмии аналогичный показатели скоррегированного риска составили при ИНДП от 0,68 1,05, при ИВДП — от 0,7 до 1,22.

Таким образом, результаты данного исследования продемонстрировали, что сердечно-сосудистые события более вероятно возникают после инфекций нижних отделов дыхательных путей, чем после инфекций верхних дыхательных путей. При анализе по отдельным антибактериальным препаратам и показаниям было установлено, что риск развития сердечно-сосудистых событий при использовании кларитромицина не отличается от такового при применении других антибиотиков.

