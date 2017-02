Применение ингибиторов протонной помпы независимо связано с носительством в кишечнике микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, продуцирующих БЛРС

Применение ингибиторов протонной помпы (ИПП) независимо связано с носительством в кишечнике микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС), при обследовании пациентов при поступлении в стационар — такие данные были опубликованы голландскими учёными в декабрьском номере журнала Clinical Infectious Diseases.

Установлено, что использование лекарственных средств, которые нейтрализуют или снижают продукцию соляной кислоты в желудке, повышает риск возникновения инфекций желудочно-кишечного тракта. В то же время пока было неясно, способствует ли применение ИПП увеличению риска носительства в кишечнике микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, продуцирующих БЛРС. По этой проблеме был проведён целый ряд исследований, однако в них получены весьма противоречивые результаты.

Целью данного одномоментного исследования была оценка связи между применением ИПП и носительством в кишечнике микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, продуцирующих БЛРС, у пациентов, поступающих в стационар.

Исследователи проанализировали результаты добровольного исследования распространённости, проведённого в ноябре 2014 г. и ноябре 2015 г. в качестве части рутинной программы инфекционного контроля, в 850-ти коечном стационаре г. Бреда (Нидерланды). В ходе работы анализировались данные только взрослых пациентов, которые были госпитализированы в стационар в течение не более 2 дней. Использование ИПП перед поступление в стационар определялось по электронным медицинским картам и верифицировалось в день госпитализации ассистентом фармацевта.

Потенциальными вмешивающимися факторами, которые могли бы влиять на связь между применением ИПП и носительством микроорганизмов, продуцирующих БЛРС, по данным литературы являются возраст, применение антибиотиков в день проведения бактериологического исследования и госпитализация в стационар в предшествующие текущей госпитализации 6 месяцев. Все эти моменты учитывались при проведении логистического регрессионного анализа.

Среди 570 пациентов, у которых был получен образец для исследования из прямой кишки, 259 человек получали ИПП в момент поступления в больницу. Из них у 8,5% были обнаружены микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, продуцирующие БЛРС, по сравнению с 2,9% у пациентов, не получавших ИПП.

Таким образом, исследователи заключают, что использование ИПП статистически достоверно приводит к повышению риска кишечного носительства микроорганизмов, продуцирующие БЛРС, более чем в 3 раза (отношение шансов 3,12, 96% ДИ 1,41-6,89, скорректированное отношение шансов 3,89, 96% ДИ 1,65-9,19).

