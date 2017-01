Высоко гидролизированная смесь, содержащая L. rhamnosus GG, снижает у детей с аллергией на коровье молоко частоту развития других аллергических реакций Опубликовано: Понедельник, 23 января 2017 г. - 09:10 Тема: Пробиотики Хорошо известно, что дети с аллергией на коровье молоко имеют повышенный риск возникновения развития и других аллергических реакций. Итальянскими учёными проведено рандомизированное контролируемое исследование в параллельных группах для изучения, может ли применение высоко гидролизированной смеси, содержащей пробиотик L. rhamnosus GG, снизить у детей с аллергией на коровье молоко частоту развития других аллергических реакций. Дети с IgE-опосредованными аллергическими реакциями на белок коровьего молока были случайным образом рандомизированы на получение либо высоко гидролизированной смеси без пробиотика, либо аналогичной смеси, содержащей пробиотик L. rhamnosus GG. Все пациенты в рамках исследования наблюдались в течение 36 месяцев. Основным оцениваемым исходом было возникновение, по меньшей мере, одной другой аллергической реакции (или атопической манифестации в виде экземы, крапивницы, бронхиальной астмы или риноконъюнктивита). Вторичным оцениваемым исходом было возникновение толерантности, определяемой как отрицательные результаты при проведении двойной слепой пищевой провокационной пробы через 12 месяцев, 24 месяца и 36 месяцев. Аллергическая манифестация диагностировалась на основании стандартизированных критериев. В исследовании приняли участие 220 детей (147 мальчиков, 67%), средний возраст составил 5 месяцев (от 3 до 8 месяцев). В ходе рандомизации 110 детей получали высоко гидролизированную смесь без пробиотика, и 110 детей — такую же смесь, но содержащей L. rhamnosus GG. При проведении итогового анализа оказалось, что через 36 месяцев абсолютное различие рисков развития, по меньшей мере, одной другой аллергической реакции составило -0,23 (95% ДИ от -0,36 до -0,10, р<0,001) и абсолютное различие рисков возникновение толерантности к белку коровьего молока составило 0,20 (95% ДИ от 0,05 до 0,35, р<0,01) через 12 месяцев, 0,24 (95% ДИ от 0,08 до 0,41, р<0,01) через 24 месяца и 0,27 (95% ДИ от 0,11 до 0,43, р<0,001) через 36 месяцев. Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что использование высоко гидролизированной смеси, содержащей L. rhamnosus GG, снижает у детей с IgE-опосредованными аллергическими реакциями на белок коровьего молока частоту развития других аллергических реакций и способствует развития толерантности к белку коровьего молока. Berni Canani R., Di Costanzo M., Bedogni G., Amoroso A., Cosenza L., Di Scala C., Granata V., Nocerino R. Extensively hydrolysed casein formula containing L. rhamnosus GG reduces the occurrence of other allergic manifestations in children with cow's milk allergy: 3-year randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2016 Dec 30. pii: S0091-6749(16)32487-3.

176 L. rhamnosus GG, пробиотик, аллергические реакции на белок коровьего молока, частота аллергических реакций, толерантность

